Habertürk
SON
DAKİKA
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Dünya
        Gündem
        Ekonomi
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Dünya ABD'de taşan derede ters dönen aracının üstünde 14 saat mahsur kalan kadın kurtarıldı

        ABD'de taşan derede ters dönen aracının üstünde 14 saat mahsur kalan kadın kurtarıldı

        ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sebebiyle hızlı akan bir deredeki yolu geçmeye çalışan sürücü, aracıyla sürüklenerek derede 14 saat mahsur kaldı. Kurtarma ekiplerinin sürücüyü helikopterle kurtardığı görüntüler kameraya yansıdı.

        Kaynak
        AA / Habertürk
        Giriş: 25.01.2024 - 12:37 Güncelleme: 25.01.2024 - 12:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Dere taştı, aracının üstünde mahsur kaldı!
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        ABD'nin California eyaletinde şiddetli yağışlar sonucu taşan derede ters dönen aracının üzerinde 14 saat mahsur kalan kadın, helikopter ekiplerinin yardımıyla kurtarıldı.

        California'da adı açıklanmayan bir kadının, aşırı yağış esnasında arabasıyla üzerinden geçtiği dere bir anda taştı.

        Yükselen su seviyesinin etkisiyle ters dönen aracının üzerine çıkan kadın, 14 saat boyunca kurtarılmayı bekledi.

        California Otoyol Devriyesi Hava Operasyonlarına ait bir helikopter, mahsur kalan kadını kurtardı.

        REKLAM

        Yerel yetkililer yaptıkları açıklamada, kadının hastaneye götürüldüğünü ve hafif yaralı olduğunu kaydetti.

        Kadının kurtarılma anına ilişkin görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

        *Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #ABD
        #Sel
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Doğum yapan eşini katletmişti! Savcılık ifadesi kan dondurdu!
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Pandemi öncesine dönüyor muyuz, dönmüyor muyuz?
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Polisi şehit eden katilden şoke eden savunma!
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Murat Kurum İstanbul projelerini açıklıyor
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Yine ponzi, adres bu kez Denizli
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Baba - oğuldan farklı paylaşım
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Emekli ne kadar ek zam farkı alacak?
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Anelka Türkiye'ye dönüyor
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Askeri eğitim uçağı acil iniş yaptı
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Sıfır oto yerine 'az kullanılmış' önerisi
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Yılın ilk faiz kararı bekleniyor
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        Annesini 27 kez bıçaklayan caniye 'İyi hal' indirimi!
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        ABD Büyükelçisi Flake'ten F-16 açıklaması
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        F-16'lar neden hala bu kadar ilgi görüyor?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        Macaristan İsveç'e vize verir mi?
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        "Kadının, erkeği aldatmasında bir komiklik buldum"
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        12 yaşındaki kız çocuğunu öldürmüştü! Sıcak gelişme!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İki fayın birleştiği nokta: Yedisu! Timler oluşturuldu!
        İşte Buruk'un 11'i
        İşte Buruk'un 11'i
        Habertürk Anasayfa