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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentilerin altında gerçekleşti - İş-Yaşam Haberleri

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta beklentilerin altında gerçekleşti

        ABD'de tarım dışı istihdam ağustosta 142 bin kişi artarak beklentilerin altında gerçekleşirken, işsizlik oranı yüzde 4,3'ten yüzde 4,2'ye indi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 16:13 Güncelleme: 06.09.2024 - 16:13
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        ABD'de istihdam beklentilerin altında
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        ABD Çalışma Bakanlığı, ağustos ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.

        Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam ağustosta 142 bin kişi arttı.

        Piyasa beklentilerinin altında kalan tarım dışı istihdam verisinin 164 bin kişi artması öngörülüyordu.

        Bu dönemde istihdam, sağlık ve inşaat sektörlerinde arttı.

        Tarım dışı istihdama ilişkin haziran ve temmuz ayı verilerinde aşağı yönlü revizyona gidildi. Buna göre, tarım dışı istihdamda kaydedilen artış haziran ayı için 179 binden 118 bine, temmuz ayı için 114 binden 89 bine düşürüldü.

        İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLER DAHİLİNDE GERÇEKLEŞTİ

        ABD'de işsizlik oranı, ağustosta 0,1 puan azalışla yüzde 4,2'ye geriledi.

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        Ağustosta piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen işsizlik oranı, temmuzda yüzde 4,3 olarak kaydedilmişti.

        Ülkedeki işsiz sayısı, ağustosta 48 bin kişi azalarak 7 milyon 115 bine düştü. İş gücüne katılım oranı ise değişim göstermeyerek 63,7 oldu.

        Söz konusu dönemde haftalık ortalama çalışma saati 34,3 e yükselirken, ABD Merkez Bankasının (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç yüzde 0,4 artarak 35,21 dolara yükseldi.

        Ortalama saatlik kazanca dair piyasa beklentileri, geçen ay yüzde 0,3 artması yönündeydi. Ortalama saatlik kazanç, ağustosta yıllık bazda da yüzde 3,8 artış kaydetti.

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