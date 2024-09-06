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        Haberler Spor Futbol Süper Lig Galatasaray Galatasaray'da Kaan Ayhan artık kaptan! - Galatasaray Haberleri

        Galatasaray'da Kaan Ayhan artık kaptan!

        Beşiktaş maçı sonrasında Kerem Aktürkoğlu'ndan alınan kaptanlık görevi Kaan Ayhan'a emanet edilecek. UEFA listesini teslim eden ve transferi de büyük ölçüde noktalayan sarı-kırmızılılarda kaptanlık pazubendini takmaya devam eden Fernando Muslera ve Mauro Icardi'ye Kaan Ayhan da eklenecek

        Giriş: 06.09.2024 - 09:46 Güncelleme: 06.09.2024 - 09:48
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        Kaan Ayhan artık kaptan!
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        Avrupa Ligi listesini UEFA'ya bildiren Galatasaray'da Kaan Ayhan artık kaptanlardan biri olacak.

        Benfica'ya transfer olan ve daha önce kaptanlığı alınan Kerem Aktürkoğlu'ndan boşalan kaptanlık görevi milli futbolcuya emanet edilecek.

        TFF Süper Kupa müsabakasında Beşiktaş'a 5-0 mağlup olan Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun kaptanlık görevi, derbinin ardından alınmıştı.

        Konuya dair bir açıklama yapan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, kaptanların transfer dönemi sona erdikten sonra belirleneceğini ifade etmişti.

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        UEFA'ya kadro bildirimini yapan ve transferi de büyük ölçüde noktalayan Galatasaray'da kaptanlık görevini yürütecek futbolculardan biri Kaan Ayhan olacak.

        Tecrübeli futbolcunun kaptanlığının 13 Eylül'deki transfer sonrasında resmiyete kavuşması bekleniyor.

        Galatasaray'a Ocak 2023'te transfer olan milli futbolcu, sarı-kırmızılı kulüpte 59 maça çıktı ve 2 gol 3 asistlik performans sergiledi.

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