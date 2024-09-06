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        Haberler Gündem Güncel Çay hasadında heyelan faciası! Son anda kurtuldu - Güncel haberler | Son dakika haberleri

        Çay hasadında heyelan faciası! Son anda kurtuldu

        Rize'de çay hasadı sırasında heyelan meydana geldi. Korku dolu anlarda çay toplayan üretici Harun Kanbur toprak altında kalmaktan sonra anda kurtuldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.09.2024 - 15:38 Güncelleme: 06.09.2024 - 15:38
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        Çay hasadında heyelan faciası! Son anda kurtuldu
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        Rize'de 2 gündür etkili olan sağanak sel, heyelan ve taşkınlara neden oldu. Yağışların etkisini kaybetmesiyle hasar tespit ve temizlik çalışmaları sürdürülen kentte, çay üreticisi Harun Kanbur’un heyelanda toprak altında kalmaktan son anda kurtulduğu ortaya çıktı.

        DHA'nın haberine göre heyelanlı alanda kalan yaş çay yükü ve kamyoneti, iş makinesiyle kurtarılan Kanbur, “Çayımızı yükleyip gidecekken, yukarısı koptu. Tesadüfen kurtulduk” dedi.

        SON ANDA KURTULDU

        Kentte 2 gün aralılarla süren sağanak, sel, taşkın ve heyelanları da beraberinde getirdi. Kentte 5 noktada sel ve heyelanlar meydana geldi. Merkeze bağlı Zincirliköprü köyü Şoz mevkisinde yamaçtan kopan toprak kültesi, köy yolunu ulaşıma kapattı. Köyde ailesiyle çay toplayan üretici Harun Kanbur ise toprak altında kalmaktan sonra anda kurtuldu. Kendi imkanları ile tarladan çıkan üreticinin hasat ettiği 1,5 ton yaş çay ve kamyoneti ise bölgede mahsur kaldı. Yağışların etkili olduğu Kırklartepe köyünde ise taşan dere sonucu iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar, iş yerlerini sulardan temizlemeye çalıştı.

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        Yağışların etkisini kaybetmesi sonrası bölgede ekipler tarafından hasar tespit ve temizlik çalışması başlatıldı. Sabah saatlerinde iş makineleri ile kapanan yolların açıldığı bölgede, heyelanlı alanda kalan çay yükü ve kamyonet, iş makinesiyle kurtarıldı.

        "ARKAMIZDAKİ TOPRAK KOPTU"

        Zincirliköprü Köyü Muhtarı İbrahim Yazıcı, “Dün öğle saatlerinde başlayan Yağmur köyümüzün farklı yerlerinde sel ve heyelanlara neden oldu. İrili ufaklı beş farklı yerde sel var. Su borularında patlamalar da oldu. Bu sabah itibarıyla borular tamir edildi. Şu anda da selleri kaldırma çalışması yapıyoruz. Çok aşırı yağışlar sonrası arkamızdaki toprak koptu” dedi.

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        "SELE KAPILACAĞIZ, DİYE KORKTUK"

        Toprak altına kalmaktan son anda kurtulduğunu anlatan Harun Kanbur, “Çay toplarken çok şiddetli yağmur yağdı. Biz de çay toplamayı bıraktık. Çayımızı yükleyip gidecekken, yukarısı koptu. Tesadüfen kurtulduk” diye konuştu. Sakine Uzun da “Masaya oturup yemek yiyorduk, aşırı derecede yağmur yağıyordu. Eşime ‘bu yağmur inşallah heyelana neden olmaz’ dedim. 15 dakika geçmeden, yolun üstü çökmeye başladı. Toprak aşırı derece sele aktı. ‘Sele kapılacağız’ diye korktuk” dedi. "

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