ABD'li savaş gazileri, Afgan müttefiklerinin ülkeye getirilmesini istedi

Mektupta, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurusunda uzun süredir sıra bekleyen 20 bin Afgan'ın bir an önce ABD'ye tahliye edilmesi, işlemlerin ABD topraklarında yapılması ve üçüncü bir ülkenin kullanılması halinde Mülteci Anlaşması'na taraf olan, insan hakları konusunda gelişmiş bir ülkenin seçilmesi istendi.
Gazilerin çağrısı, Afganistan'da ABD yönetimi ile ortak çalışan 750 Afganistan vatandaşı ve ailelerinin ABD'ye getirilmesini hedefleyen Müttefik Koruma Operasyonu'nun başlangıcına denk geldi.
AA'nın haberine göre; operasyon kapsamında 30 Temmuz'da Virginia eyaletindeki Fort Lee Askeri Üssü'ne getirilen Afganistan vatandaşları burada vize işlemlerinin tamamlanmasını bekliyor.
Veterans for American Ideals kuruluşunun Program Yöneticisi Chris Purdy operasyonun vize bekleyen Afganların yalnızca 25'te birini kapsadığını belirterek, "Biden yönetimi Özel Göçmen Vizesi almaya hak kazananlara verdiği sözleri tutmalı ve Fort Lee modelini kullanarak tüm müttefiklerimizi ABD'ye getirmelidir." ifadelerini kullandı.
Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Seth Moulton, 18 bin Afgan müttefik ve ailelerinin Guam'daki ABD topraklarına tahliyesini içeren somut bir plan ortaya koymuş ve Guam Valisi'nin desteğini almıştı.
ABD Dışişleri Bakanlığı ise Afgan Özel Vize Programı'nın 2021 ikinci çeyrek dönem raporunda, vize işlemlerinde yaşanan gecikmelerin yılın ilk çeyreğinde Kabil Büyükelçiliğinin Kovid-19'a bağlı güvenlik sorunları nedeniyle vize görüşmelerine kapalı olmasına bağladı.
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