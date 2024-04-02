ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı
ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı. Yetkililer, ödülün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi
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ABD'nin California eyaletindeki Powerball ikramiyesi bu yıl 1 milyar dolara ulaştı.
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San Mateo Countyye bağlı Belmont'taki 101 otoyolunda ikramiye miktarı reklam tabelasında gösterildi.
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Oyun yetkilileri, ikramiyenin 1 milyar dolara ulaştığını ve ödülünün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi.
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Yılbaşından bu yana hiç kimse oyunun altı rakamını eşleştirmedi ve 38 seferdir devam eden Powerballs ikramiyesini kazanamadı.
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Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.
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*Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.