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        Haberler Dünya ABD'de Powerball heyecanı: İkramiye 1 milyar dolara ulaştı!

        ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı

        ABD'de Powerball ikramiyesi 1 milyar dolara ulaştı. Yetkililer, ödülün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 02.04.2024 - 09:36 Güncelleme: 02.04.2024 - 09:36
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          ABD'nin California eyaletindeki Powerball ikramiyesi bu yıl 1 milyar dolara ulaştı.

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          San Mateo Countyye bağlı Belmont'taki 101 otoyolunda ikramiye miktarı reklam tabelasında gösterildi.

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          Oyun yetkilileri, ikramiyenin 1 milyar dolara ulaştığını ve ödülünün beşinci kez bu seviyeye ulaştığını söyledi.

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          Yılbaşından bu yana hiç kimse oyunun altı rakamını eşleştirmedi ve 38 seferdir devam eden Powerballs ikramiyesini kazanamadı.

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          Ülke tarihinin en büyük piyango ikramiyeleri ise Kasım 2022'de 2,04 milyar dolarlık ve Ocak 2016'da 1,586 milyar dolarlık Powerball lotoları olmuştu.

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        *Haberin görselleri AA ve AP tarafından servis edilmiştir.

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