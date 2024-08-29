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        Haberler Dünya ABD'de otoyola acil iniş yapan küçük uçağa yolcu aracı çarptı | Dış Haberler

        ABD'de otoyola acil iniş yapan küçük uçağa yolcu aracı çarptı

        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletinde tek motorlu uçak, teknik arıza sebebiyle otoyola acil iniş yaptı. Başarılı şekilde inebilmesine rağmen uçağa bir araç çarptı. Kazada 1 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 18:29 Güncelleme: 29.08.2024 - 18:29
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        ABD'de uçak otoyola indi
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        ABD'nin Kuzey Carolina eyaletindeki bir havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yapan küçük uçağa yolcu aracının çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Greensboro polisinden yapılan açıklamada, tek motorlu küçük uçağın teknik arıza nedeniyle Piedmont Triad Uluslararası Havalimanı yakınlarındaki otoyola acil iniş yaptığı belirtildi.

        Başarılı şekilde iniş yapan küçük uçağa bir yolcu aracının çarptığı ifade edilen açıklamada, uçakta bulunan 2 kişiden 1'inin yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği aktarıldı.

        Açıklamada, araç sürücüsünün yara almadan kurtulduğu kaydedildi.

        *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir, temsilidir.

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        #ABD
        #UÇAK
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