ABD'de "Musk'ın Twitter'ını soruşturun" çağrısı

FTC'den şirkete ya da kuralları ihlal eden ilgili şahıslara karşı ilgili adımların belirlenmesi çağrısı da yapılan mektupta, "Son haftalarda Twitter'ın yeni patronu Musk, platformun güvenilirliği ve güvenliğinin altını oyan telaşlandırıcı adımlar attı. Ayrıca Musk, dolandırıcılık ve tehlikeli kişilerce istismar edileceğine dair açık uyarılara rağmen yeni özellikler getirdi." ifadesine yer verildi.