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ABD'de mahkumlar, erken tahliye olabilmek için sırayla maske koklayıp koronavirüse yakalandı

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birbirlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

12.05.2020 - 11:56 | Güncelleme: ABONE OL
- LAPD

ABD'nin Los Angeles kentindeki bir hapishanede 21 mahkumun, erken tahliye edilebilmek umuduyla birlerine koronavirüs bulaştırdığı açıklandı. Los Angeles Polis Müdürlüğü'nün Twitter'da yayımladığı bir videoda mahkumlar sırayla bir yüz maskesini kokluyor, ateşlerini yükseltmek için aralarında dolaştırdıkları şişeden sıcak su içiyorlar.

Son iki ay içinde yaklaşık beş bin mahkumun erken tahliye edildiği kentte, 4 Mayıs'tan bu yana hapishanelerdeki koronavirüs vakalarında yüzde 60'lık bir artış görüldüğü açıklandı. Bu süre içinde 357 mahkumun koronavirüs testi pozitif çıktı.

'Normal zamanlarda paylaşmazlar'

Los Angeles Polis Müdürü Alex Villanueva 26 Nisan'da Pitches Hapishanesi'nde 50 kişilik bir koğuşta güvenlik kameralarının kaydettiği görüntülerle ilgili olarak "Mahkumlar hastalığa yakalandıktan sonra yargıçların merhametiyle ev hapsine alınmayı umuyorlardı. Böyle bir şey olmayacak" dedi.

Villanueva, normal zamanlarda birbirlerinin eşyalarını kullanmayan mahkumların şişelerini ve bardaklarını paylaştıklarını ve hastalığa yakalanabilmek için sosyal mesafe kurallarını ihlal ederek toplaştıklarını söyledi.

Alex Villanueva, hasta olmak istemeyen diğer mahkumlarla cezaevi personelinin hayatını tehlikeye atmakla suçladığı bu mahkumların erken tahliye edilmeyeceklerini belirtti.

Mahkumlardan hiçbiri birbirlerine hastalık bulaştırdığı suçlamasını kabul etmedi.

Kentte yargıçların sadece tutukluluk sürelerini tamamlamak üzere olan mahkumlar erken tahliye ediliyor.

- BBC
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