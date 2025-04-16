ABD'de liseye saldırı: 4 kişi yaralandı
ABD'nin Teksas eyaletinde bir liseye düzenlenen saldırıda 4 kişi yaralandı.
ABD'nin Texas eyaletinin Dallas kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığı bildirildi.
CBS News'un haberine göre, polis yetkilileri Dallas'ta bir lisede silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.
Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişinin yaralandığını belirten yetkililer, okul çevresinde güvenliğin sağlandığını ifade etti.
Yetkililer, saldırganın kimliğini paylaşmazken, henüz yakalanıp yakalanmadığı da bilinmiyor.