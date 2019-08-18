18 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
ABD'de giderek sıklaşan silahlı katliamlar aileleri ilginç önlemler almaya zorluyor. Okulların açılmasına kısa bir süre kala ay başında Dayton ve El Paso şehirlerinde iki ayrı silahlı katliamda 31 kişinin yaşamını yitirmesi kurşun geçirmez sırt çantalarına olan talebin patlamasına yol açtı.
ÇOCUKLARI İÇİN ENDİŞELENDİ
CNN ve NBC'nin ayrı ayrı sektör temsilcilerine dayandırdıkları haberlerinde kurşun geçirmez sırt çantalarının satışında son silahlı eylemlerin ardından yüzde 200 ila 300 arasında artış yaşandı. Bu tip çantalar üreten Bullet Blocker şirketinin kurucusu Joe Curran her silahlı saldırı sonrası çantalara talebin arttığını bildirdi. 12 yıl önce şerif yardımcısı olarak görevini yürüten Curran Virginia Tech üniversitesindeki saldırı sebebiyle okul çağındaki iki çocuğu için endişelenmeye başlamış.
FİYATLAR 160 DOLARDAN BAŞLIYOR
Bunun üzerine çocuklarının sırt çantalarına kurşun geçirmez zırhlar yerleştirmiş. Çocuklarının sınıf arkadaşlarının aileleri bunu görünce Curran'dan kendilerine de 'kurşun geçirmez çanta' yapmasını istemiş ve bu sayede Bullet Blocker şirketi ortaya çıkmış. Curran El Paso ve Dayton trajedilerinin ardından firmanın çanta satışlarının yüzde 200 arttığını belirtti. Bullet Blocker marka kurşun geçirmez sırt çantalarının fiyatı 160 ila 490 dolar arasında değişiyor.
FLORİDA'DAKİ SALDIRI İLGİYİ YÜKSELTTİ
2013 yılından bu yana kurşun geçirmez sırt çantaları üreten Guard Dog Security'nin Başkanı Yasir Sheikh ise özellikle geçen yıl Florida'nın Parkland şehrindeki Stoneman Douglas Lisesi'nde yaşanan silahlı saldırı sonrası ürünlerine ilginin arttığını söyledi. Okuldan atılan bir öğrencinin gerçekleştirdiği saldırı sonrası 17 öğrenci, öğretmen ve idareci yaşamını yitirmişti. Guard Dog Security marka sırt çantalarının fiyatları ise boyutlarına göre 120 ila 300 dolar arasında değişiyor.
MÜŞTERİLERİNİN YÜZDE 95'İ ENDİŞELİ EBEVEYNLER
En hafif kurşun geçirmez sırt çantasını ürettiğini iddia eden TuffyPacks'in CEO'su Steve Naremore ise son yaşanan saldırıların ardından çanta satışlarında yüzde 300'lük artış yaşadıklarını belirtti. Çantaların 5 yıl garantili olduğunu belirten Naremore "Müşterilerimizin yüzde 95'ini endişeli ebeveynler oluşturuyor. Silahlı saldırılar sonrası genelde satışlarda artış yaşanıyor" ifadelerini kullandı.
7 AYDA 22 OKULDA SİLAHLI SALDIRI
ABD'de sadece 2019'un ilk 7 ayında 22 okulda en az bir kişinin öldüğü veya yaralandığı bir silahlı saldırı gerçekleşti. Geçen yıl ise 94 okulda gerçekleşen silahlı saldırılarda 163 kişi yaşamını yitirdi. Bu sebeple özellikle Demokrat Parti, silah satışlarına daha sıkı denetim getirilmesini istiyor. ABD'nin birçok eyaletinde rahatlıkla süpermarketlerden bile hızlı bir şekilde silah satın alınabiliyor. Cumhuriyetçi Parti ise vatandaşların silah bulundurma hakkının anayasanın ikinci maddesiyle güvence altına alındığını belirterek bu tekliflere karşı çıkıyor.
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