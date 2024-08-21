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        Haberler Dünya ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı | Dış Haberler

        ABD'de küçük uçağın düşmesi sonucu 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

        ABD'nin Texas eyaletinde küçük bir uçağın düşmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2024 - 10:07 Güncelleme: 21.08.2024 - 10:07
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        ABD'de küçük uçak düştü
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        ABD'nin Texas eyaletinde güvenlik güçleri ve görgü tanıkları, Odessa Havalimanı'ndan kalkan ve havalanmakta zorlanan küçük bir uçağın, elektrik hattına çarptıktan sonra bir sokağa düştüğünü bildirdi.

        Uçağın düşmesinin ardından çıkan yangında çevredeki araç ve binalar da hasar gördü.

        Uçakta bulunan 2 kişinin yaşamını yitirdiği, 1 kişinin de yaralandığı bildirildi.

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