Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler İş-Yaşam

ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı

ABD'de ithalat fiyat endeksi nisanda aylık bazda yüzde 0,4, ihracat fiyat endeksi yüzde 0,2 arttı

Giriş: 12.05.2023 - 16:34 | Güncelleme: ABONE OL
ABD'de ithalat ve ihracat fiyat endeksleri nisanda arttı
AA

ABD Çalışma Bakanlığı, nisan ayına ait ithalat ve ihracat fiyat endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede ithalat fiyat endeksi nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 0,4 arttı. Piyasa beklentileri ithalat fiyat endeksinin bu dönemde yüzde 0,3 artması yönündeydi.

Yüksek yakıt maliyetleri nedeniyle geçen yılın sonundan bu yana ilk kez artış kaydeden ithalat fiyat endeksi, martta yüzde 0,8 azalmıştı.

İthalat fiyat endeksi, nisanda geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 4,8 azalarak Mayıs 2020'den bu yana en büyük yıllık düşüşü gösterdi.

Ülkede ihracat fiyat endeksi de nisanda aylık bazda yüzde 0,2'lik artış kaydetti. Piyasa beklentilerine paralel gerçekleşen ihracat fiyat endeksi, martta yüzde 0,6 azalmıştı.

İhracat fiyat endeksi, nisanda yıllık bazda ise yüzde 5,9 azaldı.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Erzincan'da kayıp kişilere
Erzincan'da kayıp kişilere "akıllı saat" ile ulaşılacak
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya paylaşımına ilişkin açıklama
Çavuşoğlu'ndan Kılıçdaroğlu'nun Rusya paylaşımına ilişkin açıklama
Ziyarete geldiği oğlunun evinde ölü bulundu
Ziyarete geldiği oğlunun evinde ölü bulundu
Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi
Eskişehir'de 600 litre etil alkol ele geçirildi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.