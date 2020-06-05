ABD'de tarım dışı istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı ve işsizlik oranı beklentilerin aksine yüzde 13,3'e geriledi.
ABD Çalışma Bakanlığı, mayıs ayına ilişkin istihdam raporunu açıkladı.
Buna göre, ülkede tarım harici sektörlerde istihdam, mayısta 2,5 milyon kişi arttı. Tarım dışı istihdam verisine ilişkin piyasa beklentisi, mayısta 8 milyon kişi azalması yönündeydi.
Bu dönemde tarım dışı istihdamın artmasında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve buna karşı alınan önlemlerin etkisiyle mart ile nisan ayında kısıtlanan ekonomik faaliyetin mayıs ayında sınırlı bir şekilde yeniden normale dönmesi etkili oldu.
İstihdam artışının mayısta en çok görüldüğü sektörler, dinlenme ve konaklama, inşaat, eğitim ve sağlık hizmetleri ile perakende ticaret olarak sıralandı.
Tarım dışı istihdam rakamlarına ilişkin mart ve nisan ayı verilerinde de revizyona gidildi. Buna göre, mart ayında tarım dışı istihdam azalışı, 881 binden 1,4 milyona ve nisan ayı verisindeki düşüş ise 20,5 milyondan 20,7 milyona revize edildi.
İŞSİZLİK ORANI BEKLENTİLERİN AKSİNE DÜŞÜŞ GÖSTERDİ
ABD'deki işsizlik oranı ise mayısta 1,4 puan azalarak yüzde 13,3'e geriledi.
Beklentilerin aksine düşüş gösteren işsizlik oranının, bu ayda yüzde 19,7 olacağı tahmin ediliyordu. İşsizlik oranı, nisanda 14,7'ye çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmıştı.
Bu dönemde ülkedeki işsiz sayısı da 2,1 milyon kişi azalarak 21 milyona düştü. İş gücüne katılım oranı da mayısta 0,6 puan artarak yüzde 60,8 oldu.
Haftalık ortalama çalışma saati ise mayısta 34,7'ye yükselirken, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dikkatle izlediği ortalama saatlik kazanç ise nisanda 29,75 dolara geriledi.
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