ABD'de hükümet krizi İtalya'yı vurdu!

İtalyan basınında çıkan haberlerde, ABD federal hükümetindeki mevcut kapanmanın, İtalya’daki bazı ABD üslerinde çalışan İtalyan personelin ekim ayı maaşlarının ödenmemesine, bunun da sıkıntılara yol açtığı belirtildi.

İtalya Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani'nin, ABD'nin Roma Büyükelçiliği ve İtalya'nın Washington Büyükelçiliği nezdinde maaş ödemelerine çözüm bulunması konusunda bakanlık yetkililerine girişimlerde bulunması talimatı verdiği kaydedildi.

ABD'nin Roma Büyükelçiliği'ne bir talepte bulunulduğu ve ABD Kara ile Hava Kuvvetleri'nin, İtalyan çalışanların maaşlarını kendi kaynaklarıyla ödemesi konusunda Pentagon ile görüşmelerde bulunduğu ifade edildi.

Bakanlığın paylaştığı bilgilere göre, ABD'nin İtalya'daki Aviano ve Vicenza üslerinde çalışan yaklaşık 2 bin İtalyan personeli ekim ayında maaş ödemesi alamadı.

ABD’DE FEDERAL HÜKÜMET 1 EKİM'DEN BU YANA KAPALI

ABD'de Cumhuriyetçiler ve Demokratların bütçe üzerinde anlaşmaya varamaması ve Kongre'nin yeni mali yıl başlamadan geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle federal hükümet 1 Ekim'den bu yana kapalı bulunuyor.

Amerikan kanunlarına göre Kongre, 1 Ekim'de başlayıp 30 Eylül'de sona eren mali yıl için bütçeyi onaylayamazsa, aranın geçici bütçelerle kapatılması gerekiyor. Geçici bütçenin de kabul edilemediği dönemlerde hükümet, harcama yetkisini kaybederek temel hizmetler dışındaki tüm faaliyetlerini durduruyor. Bu süreçte, "temel" olmayan hizmetlerde görevli kamu çalışanları ücretsiz izne çıkarılırken, ABD ordusu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve hapishanelerde görevli personel çalışmaya devam ediyor. Bu çalışanlar, kapanma dönemlerindeki maaşlarını, genellikle Kongre yeni bir bütçe geçirene kadar alamıyor.