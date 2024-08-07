ABD'de hanehalkı borcu 17,8 trilyon dolar

ABD Merkez Bankası (Fed) New York şubesince hazırlanan 2024'ün ikinci çeyreğine ilişkin Hanehalkı Borcu ve Kredi Raporu yayınlandı.

Buna göre, Amerikalıların hanehalkı borcu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,6 artarak 17,8 trilyon dolara ulaştı.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre 109 milyar dolarlık artış kaydeden hanehalkı borcu, yıllık bazda ise 733 milyar dolar arttı. Amerikalıların hanehalkı borcunda en yüksek payı konut kredileri almaya devam ederken, söz konusu borç kalemi ikinci çeyrekte 12,51 trilyon dolara yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla 77 milyar dolarlık artış kaydeden konut kredisi borcu, yıllık bazda ise 505 milyar dolar arttı. Bu dönemde Amerikalıların en çok borçlandığı diğer kalemler ise 1,62 trilyon dolarla otomobil kredileri, 1,58 trilyon dolarla öğrenci kredileri ve 1,14 trilyon dolarla kredi kartları olarak sıralandı.

Otomobil kredileri kaynaklı borçlar ikinci çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla 10 milyar dolar ve yıllık bazda 44 milyar dolar yükseldi.

Yılın ikinci çeyreğinde kredi kartı borçlarında kaydedilen artış dikkati çekti. Kredi kartı borçları, bu yılın ikinci çeyreğinde önceki çeyreğe göre 27 milyar dolar ve yıllık bazda 111 milyar dolar arttı. Öğrenci kredisi borçları ise ikinci çeyrekte önceki çeyreğe göre 10 milyar dolar ve yıllık bazda 16 milyar dolar azaldı.