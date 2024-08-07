Hırsız kadın kılığına girdi! Otobüste kameralara yakalanmamak için yüzünü kapattı

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Kadıköy’de 10 Temmuz günü pazara giden U.Y.A.’nın evine giren hırsızlar evde yaklaşık 450 bin lira değerindeki ziynet eşyasını alarak kayıplara karıştı.

Bir süre sonra benzer bir hırsızlık olayı Kartal’da S.Ç.’nin evinde gerçekleşti. S.Ç.'nin evinde 300 bin liralık ziynet eşyasını alan hırsızlar kayıplara karıştı.

3 KADIN KAMERAYA TAKILDI Şikayet üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalarda incelenen kamera görüntülerinde şüphelilerin 3 kadın olduğu görüldü. REKLAM

KADIN KIYAFETİ GİYMİŞ HIRSIZ ÇIKTI Kimliklerinin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı. Görüntülerde yer alan 3 kadından birinin ilginç davranışları dikkat çekti. Bir yerde kameraya takılmamak için yüzünü saklayan kadının, başka yerde gözlük taktığı ve yüzünü tamamen sakladığı görüldü. Çalışmalarda şaşkına çeviren ayrıntı ortaya çıktı. Yüzünü saklayan kişinin kadın kılığına giren Ümit Ç. olduğu belirlendi.

BİR KİŞİ TUTUKLANDI Soruşturmada 3 şüphelinin ismi tespit edildi. Düzenlenen operasyonla Gönül Ç., Sinem A. ve Ümit Ç. yakalandı. Yakalanan şüphelilerden Gönül Ç.’nin 54 , Sinem A.'nın 32 ve kadın kılığına giren Ümit Ç.’nin ise 8 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. REKLAM

Soruşturma kapsamında Sinem A. tutuklanırken, diğer iki şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.