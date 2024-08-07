Bolu Dağı'nda TIR devrildi! Araç kuyukları oluştu
Bolu Dağı'da yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak bir otomobilin üzerine devrildi. Facidan dönülen kazada otomobil sürücüsü 2 saatlik çalışmanın ardından kurtarıldı. Kaza nedeniyle Bolu Dağı geçişinde uzun araç kuyrukları oluştu
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Düzce'de yolcu otobüsü ve hafif ticari araca çarpan TIR, kontrolden çıkarak otomobilin üzerine devrildi.
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DHA'nın haberine göre otomobilde sıkışan sürücü 2 saatlik çalışma sonucu itfaiye tarafından çıkarılıp, hastaneye kaldırıldı.
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Kaza, saat 04.00 sıralarında D-100 kara yolunun Bolu Dağı Darıyeri Hasanbey köyü mevkisinde meydana geldi.
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İstanbul istikametine giden Ertuğrul Uğur Kafraz idaresindeki makarna yüklü TIR, refüjde bulunan beton bariyerlere çarparak kontrolden çıktı.
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Ardından Volkan Karapınar idaresindeki otobüse, Javhar Ahmad idaresindeki hafif ticari araç çarptı, araç Ahmet Cevher idaresindeki otomobilin üzerine devrildi.
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Kazada otomobil sürücüsü Cevher araç içinde sıkıştı. Sıkışan sürücüsü İtfaiye ekipleri tarafından 2 saat süren çalışma ile sıkıştığı yerden çıkarıldı.
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Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Cevher tedaviye alındı.
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Kaza nedeniyle D-100 kara yolunun İstanbul istikameti 2 saat trafiğe kapalı kalırken, kurtarma çalışmalarının tamamlanması ile tek şeritten trafik verilmeye başladı.
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Uzun araç kuyruklarına neden olan kazada yola dökülen makarnalar Karayolları ekipleri tarafından temizlendi.
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Kaza yapan hafif ticari araç ise polis memurları tarafından itilerek yoldan kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.