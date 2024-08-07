Hıncını alamadı geri döndü! Park yeri kavgasında yaşlı adam ve oğlunu öldürdü

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Kan donduran olay önceki gün sabah saatlerinde Bayrampaşa’da meydana geldi.

Habertürk muhabiri Mustafa Şekeroğlu'nun haberine göre inşaat işleri yapan baba ve oğlunun iş yerinin önüne bir kişi aracını park etti.

Park yeri yüzünden baba ve oğlu ile aracını park eden Orhan B. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma o gün çevredekilerin araya girmesiyle son buldu.

TARTIŞMA YENİDEN ÇIKTI Aynı kişi dün sabah sokaktan geçerken tartışma yeniden alevlendi. Şüpheli yanında getirdiği tabancayla baba ve oğlunu vurdu. Kendisi de arbede sırasında bacağından bıçakla yaralandı. REKLAM BABA VE OĞLU ÖLDÜ İhbar üzerine olay yerinde gelen polis ve sağlık ekipleri baba Lütfü Er ve oğlu Ramazan Er’i hastaneye kaldırdı. Baba ve oğlu hastanedeki tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Orhan B. de yaralı olarak hastanede gözaltına alındı.

KAMERA GÖRÜNTÜSÜ ORTAYA ÇIKTI Olayla ilgili çok yönlü soruşturma sürerken, park yüzünden yaşanan kavga anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.