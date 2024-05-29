ABD'de F-35 savaş uçağı düştü: Pilot yaralandı
ABD'nin New Mexico eyaletinin Albuquerque kentinde F-35 savaş uçağı düştü. ABD Hava Kuvvetleri pilotu yaralanırken, 135 milyon dolar değerindeki uçak parçalandı.
ABD'nin New Mexico eyaletinde F-35 savaş uçağı düştü.
Uçak üreticisi Lockheed Martin sözcüsü, Texas'taki Donanma Hava Rezerv İstasyonu'ndaki bir Lockheed Martin tesisinden California'daki Edwards Hava Kuvvetleri Üssü'ne uçan F-35 savaş uçağının düştüğünü bildirdi.
Sözcü, F-35 savaş uçağının uçuş rotasında seyrederken New Mexico eyaletindeki Kirtland Hava Üssü'nde yakıt ikmali yapmasının ardından yerel saate göre 13.50 sularında Albuquerque Uluslararası Sunport Havalimanı'nın güneyinde yere çakıldı.
Olay yerine sağlık ekiplerinin sevk edildiğini belirten sözcü, uçaktaki tek pilotun hastaneye kaldırıldığını ve durumunun ağır olduğunu söyledi.
Uçağın düşüş sebebine dair bilgi paylaşılmadı.
Kaza yerinden gelen fotoğraflarda uçağın yol kenarındaki bir tarlada yanan enkazı görülüyor.