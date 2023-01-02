ABD'de dönme dolap kabusu: 60 kişi mahsur kaldı

Orlando'daki eğlence merkezi Icon Park'ta Cumartesi günü elektrik kesintisi yaşandı. Kesinti sonrası 400 metrelik dönme dolapta insanlar mahsur kaldı.

Orange County İtfaiyesi, bir elektrik kesintisi raporu aldıktan sonra eğlence merkezine saat 18:20 civarında müdahale ettiklerini söyledi. İtfaiyeciler, eğlence merkezinde dönme dolabın bölmelerinde mahsur kalan 60'tan fazla kişiyi kurtarmak için 400 metrelik uzun yola tırmandı.

Olay anına yönelik görüntülerde dönme dolabin bölmelerinden birinden büyük kıvılcımlar görüldü.

Aynı eğlence merkezinde, geçtiğimiz aylarda 14 yaşındaki Tire Sampson da düşerek hayatını kaybetmişti.

* Haberin görseli Reuters videosundan servis edilmiştir.