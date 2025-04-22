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        Haberler Dünya ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, El Salvador'a gönderilen Garcia'nın 'yaşadığına dair' kanıt istedi | Dış Haberler

        ABD'de Demokrat Kongre üyeleri, El Salvador'a gönderilen Garcia'nın 'yaşadığına dair' kanıt istedi

        ABD'de Demokrat Partili Temsilciler Meclisi üyeleri, Başkan Donald Trump yönetiminin idari hatası sonucu El Salvador'a sınır dışı edilen Kilmar Abrego Garcia'nın "hayatta olduğuna dair" her gün kanıt sunulmasını talep etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.04.2025 - 12:36 Güncelleme: 22.04.2025 - 12:36
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        ABD'de Demokratlar Garcia'nın yaşadığına dair kanıt istiyor
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        Temsilciler Meclisinden Demokrat üyeler Robert Garcia, Maxwell Frost, Yassamin Ansari ve Maxine Dexter, Terör Muhafaza Merkezi'nde (CECOT) tutulan Garcia'nın serbest bırakılmasına yönelik çağrıda bulunmak üzere El Salvador'a yaptıkları ziyaret sırasında basına açıklamalarda bulundu.

        Temsilciler Meclisi üyeleri, Garcia'nın gözaltı koşullarının uygunluğunu kontrol etmek için görüşme talep etmelerine rağmen "ziyaretleri resmi olmadığı gerekçesiyle" El Salvador yönetiminin görüşmeye izin vermediğini kaydetti.

        Yerel yetkililere şeffaflık çağrısı yapan Temsilciler Meclisi üyeleri, ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya da mektup yazarak "Garcia'nın hayatta olduğuna dair" her gün kanıt sunulmasını talep ettiklerini aktardı.

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        Temsilciler Meclisi üyeleri ayrıca, Trump yönetiminin, Garcia'nın adil yargı sürecine tabi tutulması için ABD'ye geri getirilmesini kolaylaştıracağına inanmadıklarını vurguladı.

        Öte yandan, Demokrat Senatör Chris Van Hollen, 18 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'ta tutulan Garcia ile bir araya geldiği anların fotoğrafını paylaşmıştı.

        Garcia'nın sınır dışı edilmesi

        Trump yönetimi, hakkındaki mahkeme kararına rağmen 29 yaşındaki El Salvadorlu göçmen Garcia'yı 15 Mart'ta El Salvador'daki CECOT'a göndermişti.

        Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi (ICE) tarafından 1 Nisan'da mahkemeye sunulan savunma dosyasında "Garcia, idari bir hata nedeniyle 15 Mart'ta El Salvador'a sınır dışı edildi." ifadesi kullanılmıştı.

        Garcia'nın, artık El Salvador hapishanesinde tutulduğu için geri getirilemeyeceği öne sürülmüştü.

        Maryland'de federal yargıç Xinis, 4 Nisan'da Garcia'nın sınır dışı edilmesinin yasa dışı olduğuna karar vererek ABD'ye dönmesine hükmetmişti.

        Başka bir federal yargıç da 11 Nisan'da Garcia'nın nerede olduğu konusunda derhal bilgi verilmesini ve geri getirilmesini emretmişti.

        Öte yandan Trump yönetimi, federal mahkemelerin Garcia'nın ABD'ye geri getirilmesi için karar verme yetkisinin bulunmadığını savunmuştu.

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