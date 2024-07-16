ABD'de Cumhuriyetçilerin kongresinin yakınlarında polis, bir kişiyi vurarak öldürdü

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ABD'nin Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında polisin bir kişiyi vurarak öldürdüğü bildirildi.

ABD basınında yer alan haberlere göre, kongrede güvenliğin artırılması için Ohio'dan gelen bir polis memuru etkinlik yakınlarında şüpheli görünümlü birini tespit etti.

Görgü tanıkları, şüphelinin elinde iki bıçak bulunduğunu ve bıçakları polise doğru savurduğunu söyledi.

Ohio'dan gelen polis, Milwaukee kentinde düzenlenen Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi yakınlarında bulunan söz konusu kişiyi vurarak öldürdü.

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz'da seçim mitingi sırasında uğradığı suikast girişiminin ardından, ilk kez dün akşam Cumhuriyetçi Parti Ulusal Kongresi'ne katılarak halk karşısına çıkmıştı. Trump'ın perşembe günü Kongrede bir konuşma yapması bekleniyor. REKLAM SUİKAST GİRİŞİMİ Başkanlık için yarışan Trump, 13 Temmuz'da Pensilvanya'daki mitingde kürsüden destekçilerine hitap ettiği sırada silahlı saldırıya uğramıştı. Sağ kulağından yaralanan Trump'ın sağlık durumunun iyi olduğu bildirilmişti. Saldırıda mitinge katılan 1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı.

ABD Gizli Servisi, miting alanının dışındaki yüksek bir yerden kürsünün bulunduğu noktaya birçok kez ateş eden saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıklamıştı. ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI), saldırıyı suikast girişimi olarak tanımlamıştı. FBI, incelemelerin ardından suikast girişiminde bulunan ve olay mahallinde öldürülen kişinin 20 yaşındaki Thomas Matthew Crooks olduğunu açıklamıştı.