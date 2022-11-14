Cumhuriyetçi Parti'nin yeni yıldızı DeSantis kim?

ABD Kongre ara seçimleri sonrası Cumhuriyetçi Parti'de liderlik tartışmaları alevlenirken 45.Başkan Donald Trump'ın 15 Kasım'da 2024 Başkanlık Aday adaylığını açıklaması bekleniyor. Trump, yüzde 59 oy alarak tekrar Florida Valisi seçilen Ron DeSantis'i hedef alarak "Orta Vasat Vali" nitelendirmesinde bulunmasının ardından gözler DeSantis'e çevrilmişti. Birçok Cumhuriyetçi Kongre üyesi ve Trump'a yakın medya kuruluşlarının DeSantis'e destek veren açıklamalar yapması da gelecek iki yılda DeSantis-Trump çekişmesinin olacağını işaret ediyor.

FLORIDA VALİSİ DESANTIS KİM? 44 yasındaki Ron DeSantis Yale Üniversitesi'nde Tarih daha sonrasında da Harvard Üniversitesi'nde Hukuk eğitimi aldı. Meslek hayatına Federal Savcı olarak başlayan DeSantis ayrıca, Amerikan Donanması'nda hukuk danışmanı olarak görev yaptı. Irak Fellüce'de savaş suçu işlemiş Amerikan askerlerinin savunmalarını üstlendi. 2012'de ABD Temsilciler Meclisi'ne giren DeSantis 2 dönem de Kongre Üyesi olarak görev yaptı.

DIŞ POLİTİKADAKİ DURUŞU DeSantis, ABD Başkanı Joe Biden'ı Afganistan'dan Amerikan askerlerini geri çektiği için sert şekilde eleştirirken, NATO'nun terörle mücadeleye daha yoğunlaşacak bir strateji izlemesi gerektiğine inanıyor. DeSantis, Rusya'yı Ukrayna'yı işgali sebebiyle kınamakla beraber yabancı göçmenlere karşı da sert tutumuyla biliniyor. İran ile yapılan nükleer anlaşmaya ve Çin gibi rakiplere karşı şiddetle karşı çıkılması gerektiğini düşünen DeSantis "Amerika'daki en İsrail yanlısı vali" olarak biliniyor. Kuzey Kore ile diplomatik çabaların önemli olacağını belirten DeSantis, Federal hükümetin askeri harcamaları artırmasına inanan bir politikacı. DeSantis, Ukrayna-Rusya savaşı devam ederken ABD'nin enerji bağımsızlığının önemini vurgulayarak, "Elbette daha düşük fiyatlar istiyoruz, ancak aynı zamanda güvenli enerji arzına sahip olmak ve dünyanın haydut bölgelerine güvenmemek istiyoruz. Bu yüzden, benim düşüncem, Rusya Devlet Başkanı Putin'e dersini vermektir." ifadelerini kullanmıştı. Cumhuriyetçi Parti içinde Ron DeSantis'in dış politika adımlarının eski Dışişleri Bakanlarından Mike Pompeo'ya benzer olduğu yorumları da yapılıyor.

TRUMP VE OBAMA'YI UKRAYNA POLİTİKASINDA KARŞILAŞTIRMASI DeSantis, ABD'nin Obama döneminde ve Trump yönetimindeyken Ukrayna'nın idaresini karşılaştırdı. DeSantis, "Obama'nın başkan olduğu dönem Obama Ukrayna'ya silah göndermeyi reddetti. Trump başkan olduğunda Ukrayna'ya silah gönderdik. Putin bundan pek hoşlanmadı. Obama başkanken Putin Kırım'ı aldı. Trump, başkanken ise hiçbir şey almadılar. Ve şimdi Biden başkan, Rusya Ukrayna'ya girdi." dedi.

TÜRKİYE'YE BAKIŞI Kongre üyesiyken sözde Ermeni soykırımı tasarılarına destek vermediği görünen DeSantis, 2017'de Kongre'de görev yaparken Washington'da Türk Büyükelçiliği önünde yaşanan olayları kınayan bir açıklama yapmıştı. Florida Valisi DeSantis, 26 Nisan'da FETÖ firarisi Enes Kanter ile Florida'da bir araya gelmişti. *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.