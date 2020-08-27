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Başsavcı Josh Kaul basın açıklamasında, eyalet müfettişlerinin Jacob Blake'in pazar günü polis tarafından vurulmadan önce otomobilinin şoför koltuğu tarafındaki döşemenin altından bir bıçak çıkardığı bilgisine ulaştıklarını duyurdu.

Jacob Blake'in vurulması ile sonuçlanan olayın gelişimini anlatan Başsavcı Kaul, pazar günü Kenohsa'da, erkek arkadaşının, izni olmadan evine girdiğini bildiren bir kadının ihbarı üzerine polisin olay yerine ulaştığını ve evde Blake ile karşılaştığını kaydetti.

Kaul, olay sırasında polisin Blake'i şok tabancası kullanarak tutuklamaya çalıştığını ancak başaramadığını söyledi.

Başsavcıya göre, aracına ulaşan Blake, şoför kapısını açıp öne doğru eğilince, memur Rusten Shesky, şüphelinin gömleğine tutunarak sırtına 7 kez ateş etti.

Kaul, siyahi Amerikalının aracında yapılan aramada bıçağın dışında bir silah olmadığına da değindi.

PROTESTOLAR DEVAM ETTİ

Kenosha kentinde siyahi Blake'in vurulması ile başlayan protesto gösterileri 4. gecesinde de devam etti.

Sokağa çıkma yasağına bu gece de uymayan göstericiler, kent sokaklarında slogan atarak yürürken, protestoların önceki günlere göre daha sakin ve şiddetsiz geçtiği gözlendi.

Bu arada, dün gece düzenlenen protestolarda silahıyla iki kişinin ölmesine sebep olan Kyle Rittenhouse'un, yarım saat önce olay yerindeki görüntüleri AA kameramanının objektifine takılmıştı.

Tutuklandığı belirtilen Rittenhouse'un ölümüne sebep olduğu kişilerin isimleri açıklanmadı. Ancak hayatını kaybedenlerden genç olanının 26 yaşındaki Anthony Huber olduğu kendisini tanıyan bir arkadaşı tarafından sosyal medya hesabından duyuruldu.

HALK SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde pazar günü öğleden sonra meydana gelen olayda, siyahi Jacob Blake ağır yaralanmıştı.

Amerikan medyasına konuşan Blake'in babası, oğlunun vücudunda 8 kurşun yarası olduğunu ve belden aşağısının felçli kaldığını söylemişti.

Sosyal medyadaki bir videoda, polisin, otomobilinin kapısını açarak içeri girmeye çalışan Blake'i kıyafetinden çekerek engellemeye çalıştığı ve sonrasında arkasından defalarca ateş ettiği görülmüştü. Blake'in otomobiline binmeye çalışırken polis tarafından vurulduğu sırada 3 çocuğunun da arabada bulunduğu belirtilmişti.

Polis ise "aile içi bir olay" ihbarı üzerine olay yerine gittiği açıklaması yapmıştı.

PENCE'TEN POLİSE DESTEK

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Cumhuriyetçi Parti Kurultayındaki konuşmasında, ülkenin bazı büyük şehirlerindeki ırkçılık karşıtı protestoların şiddet eylemlerine dönüşmesine tepki gösterdi ve polise desteklerinin kesilmeyeceğini bildirdi.

Pence, konuşmasında ülkede şiddet eylemlerine dönüşen polis karşıtı gösterilere işaret eden Pence, "Açık olmak gerekirse, ister Portland'da, ister Minneapolis'de, ister Kenosha'da olsun şiddet durmalı. Birçok kahraman, bizim özgürlüklerimizi savunurken yaşamını yitirdi." ifadesini kullandı.

"SOKAKLARIMIZDA HUKUK VE NİZAMI SAĞLAYACAĞIZ"

İnsanların barışçıl bir şekilde protesto düzenleme haklarına saygıları olduğunu vurgulayan Pence, "Her ırktan, mezhepten ve renkten Amerikalı için sokaklarımızda hukuk ve nizamı sağlayacağız" dedi.

Polis ve askere desteklerinin tam olduğunu ifade eden Pence, "Trump yönetimi altında, halkı koruma çizgisi olan polislerin yanında yer alacağız. Polis teşkilatlarına verilen fonu ne şimdi ne de başka bir zaman asla kesmeyeceğiz." mesajını verdi.

Pence, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Amerikan halkı, güvenlik güçlerimizi desteklemekle Afrika kökenli Amerikan komşularımızın hayat standartlarını artırmak arasında bir tercih yapmak zorunda olmadığımızı biliyor. Yönetimimizin ilk gününden bu yana biz bunun ikisini de aynı anda yaptık. Beyaz Saray'da bir 4 yıl daha bunu yapmaya devam edeceğiz."

NBA'DE MAÇA ÇIKMAMA KARARI

Wisconsin eyaletinin Kenosha kentinde Jacob Blake, polisin açtığı ateş sonucu felç kalırken, bu olay ABD genelinin ardından NBA'de de büyük yankı buldu.

NBA Play-Off'unda bugün oynanacak Milwaukee Bucks - Orlando Magic maçında basketbolcular, kendi aralarında konuşarak boykot kararı aldı. İki takım basketbolcularının maça çıkmaması dünya genelinde büyük yankı uyandırırken, bunun üzerine Houston Rockets - Oklahoma City Thunder maçı öncesinde de basketbolcular, boykot kararı uygulayacaklarını açıkladılar.

Los Angeles Lakers'ın yıldızı LeBron James, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Değişim istiyoruz, bıktık" ifadelerini kullanırken, oyuncunun bu tepkisi büyük destek aldı.

Bu kararların ardından NBA yönetiminin nasıl bir karar uygulayacağı bilinmezliğini koruyor.