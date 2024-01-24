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        Haberler Dünya ABD'de bir Boeing kazası daha!

        ABD'de Boeing tipi uçağın, kalkış esnasında burun tekerleği düştü

        ABD'de geçtiğimiz günlerde uçağın gövdesinden parça kopmasıyla gündeme gelen Boeing uçaklarıyla ilişkili araştırmalar sürerken bu sefer de aynı marka uçağın burun tekerleği Atlanta'da kalkış esnasında düştü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 11:55 Güncelleme: 24.01.2024 - 11:55
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        ABD'de bir Boeing kazası daha!
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        ABD'de Alaska Hava Yollarına ait Boeing marka bir uçağın uçuş esnasında gövdesinde bir parçanın düşmesinin yankıları sürerken, bu kez Delta Hava Yollarına ait aynı marka bir uçağın burun tekerleği, Atlanta'da kalkış esnasında düştü.

        ABD Federal Havacılık İdaresinden (FAA) yapılan açıklamada, Atlanta'daki Hartsfield-Jackson Uluslararası Havalimanı'ndan Kolombiya'nın başkenti Bogota için kalkış yapan Boeing 757 tipi uçağın burun tekerleği bir anda çıktı.

        Burun tekerinin yakınlardaki bir tepeye düşmesinin ardından 170'ten fazla yolcu taşıyan uçak, acil iniş yaptı ve olayda yaralanan olmadı.

        Yolcular başka bir uçakla yolculuklarına devam ederken, Boeing olaya ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

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        FAA ise olaya ilişkin soruşturma yürütüldüğünü kaydetti.

        BİRÇOK GEVŞEK CIVATA TESPİT EDİLDİ

        Öte yandan, Alaska Hava Yolları, filosundaki Boeing Max 9 tipi uçağın, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçasını kaybetmesi nedeniyle başlattığı incelemeye ilişkin detayları paylaştı.

        Alaska Hava Yolları Üst Yöneticisi (CEO) Ben Minicucci, NBC kanalına yaptığı açıklamada, söz konusu olaya ilişkin, "Hayal kırıklığının ötesinde bir şey yaşıyorum. Kızgınım. Bunlar Alaska Hava Yolları'nın, misafirlerimizin ve insanlarımızın başına geldi." ifadelerini kullandı.

        Minucci, filolarındaki Boeing Max 9 uçakları üzerinde yaptıkları incelemeler sonucu birçok gevşek cıvata bulduklarını kaydetti.

        UÇAĞIN GÖVDESİNDEN PARÇA KOPMASI

        ABD'de Alaska Hava Yolları'na ait Boeing 737 MAX 9 tipi yolcu uçağı, 5 Ocak akşamı havadayken gövdesinden bir parçanın kopması nedeniyle acil iniş yapmıştı.

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        Oregon'dan Kaliforniya'ya giden uçak kalkıştan yaklaşık 35 dakika sonra acil iniş yapmak zorunda kalırken, gövdeden parçanın koptuğu bölümde yolcu bulunmadığı bilgisi verilmişti.

        Alaska Hava Yollarından yapılan yazılı açıklamada, uçağın 171 yolcu ve 6 kabin görevlisiyle güvenli şekilde indiği kaydedilmişti.

        Açıklamada, 737 MAX 9 tipi 65 uçağın incelenmesi için geçici olarak kullanım dışı bırakılacağı belirtilerek, incelemelerin birkaç gün süreceğinin tahmin edildiği bildirilmişti.

        FAA, Boeing 737 MAX 9 uçaklarının, operatörler gerekli denetimleri tamamlayana kadar uçurulmayacağını duyurmuştu.

        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #Boeing
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