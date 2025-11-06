ABD'de bazı eyaletler, acil durum fonlarına getirilen kısıtlamalar nedeniyle Trump yönetimine dava açtı

Michigan, Oregon ve Arizona'nın da aralarında bulunduğu, çoğunluğu Demokrat 11 eyalet ile Demokrat Kentucky Valisi Beshear, salı günü İç Güvenlik Bakanlığı (DHS) ve Federal Acil Durum Yönetim Ajansı (FEMA) aleyhine Oregon'un Eugene kentindeki Bölge Mahkemesine başvurdu.

Eyaletler ve Beshear, acil durum ve terörle mücadele fonlarının harcanması için tanınan sürenin kısaltılması ve fonların alınabilmesi için eyaletlerin, göçmenlik yasaları uyarınca sınır dışı edilen kişiler hariç güncel nüfus verilerini sunma zorunluluğu getiren uygulamaya itirazda bulundu. Şikayet dilekçesinde, bu adımların "kamu güvenliği ve acil müdahale fonlarına uygunsuz engeller" oluşturduğu savunuldu.

Dava dilekçesinde, "Trump yönetimi, FEMA'nın rolünü azaltma ve afet yönetiminin yükünü eyaletlere devretme isteğini defalarca dile getirdi. Bu da tutarsız bir afetle mücadele yapısı oluşturur." ifadelerine yer verildi.

Eyaletler "güncel nüfus bildirimi" şartını "keyfi ve mantıksız" olarak nitelendirilerek eyaletlerin anlık nüfus kayıtları tutmadığı, göçmenlik kaynaklı sınır dışı edilmelerin izlenmesinin DHS’nin görevi olduğu ve federal yasaların fon tahsisi için nüfus sayımı verilerinin kullanılmasını zorunlu kıldığına dikkati çekti.

Ayrıca, FEMA’nın fonların harcanma süresini üç yıldan bire düşürmesinin de eyaletlerin kaynakları etkin biçimde kullanmasını "neredeyse imkansız hale getirdiği" ifade edildi. DHS'den bir sözcü ise Associated Press'e (AP) yaptığı açıklamada değişikliklerin "federal kaynakların etkin ve şimdiki zamanın güvenlik önceliklerine uygun şekilde kullanılmasını sağlamaya yönelik metodik bir çabanın parçası" olduğunu belirtti. FEMA her yıl eyaletlere ve bölgelere milyarlarca dolarlık afet yönetimi ve iç güvenlik hibesi sağlıyor. Acil Durum Yönetimi Performans Hibesi (EMPG) ödenekleri ise eyalet nüfuslarına dayalı olarak dağıtılıyor.