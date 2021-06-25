Miami-Dade Polis Departmanı Sözcüsü Alvaro Zabaleta yaptığı açıklamada, haber alınmayan kişi sayısının 51’den 99’a yükseldiğini aktardı. Bu sayının haber alınamayan kişilerin iyi olduklarını söylemek için ailelerini veya arkadaşlarını aramadıkları için arttığının altı çizilirken, hayatını kaybedenlerin sayısının artmasından korkuluyor.