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        Haberler Dünya ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu

        ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu

        ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu. ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesini kazanan kişinin bileti Los Angeles'taki bir mini marketten aldığı ortaya çıktı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2023 - 14:19
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          ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olan 1,08 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu.

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          Piyango kuruluşu The California Lottery, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanan kişinin bileti Los Angeles'daki Las Palmitas Mini Marketi'nden aldığını duyurdu.

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          Son alınan biletlerle başta 1 milyar dolar olan ikramiye 1,08 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.

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          ABD’nin 45 eyaletinde oynanan Powerball'da kazanma şansının, 292,2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.

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          Powerball, en son 19 Nisan'da yaklaşık 253 milyon dolar kazandırmıştı.

        • 6

          En büyük Powerball ikramiyesi olan 2,04 milyar dolar değerindeki bilet Kasım 2022'de sahibini bulmuştu.

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        *Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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