ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu
ABD'de 1 milyar dolarlık Powerball ikramiyesinin kazananı belli oldu. ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesini kazanan kişinin bileti Los Angeles'taki bir mini marketten aldığı ortaya çıktı
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ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olan 1,08 milyar dolarlık "Powerball" ikramiyesinin kazananı belli oldu.
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Piyango kuruluşu The California Lottery, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kazanan kişinin bileti Los Angeles'daki Las Palmitas Mini Marketi'nden aldığını duyurdu.
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Son alınan biletlerle başta 1 milyar dolar olan ikramiye 1,08 milyar dolara yükselerek ABD tarihinin en büyük altıncı ikramiyesi olarak kayıtlara geçti.
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ABD’nin 45 eyaletinde oynanan Powerball'da kazanma şansının, 292,2 milyonda bir olduğu belirtiliyor.
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Powerball, en son 19 Nisan'da yaklaşık 253 milyon dolar kazandırmıştı.
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En büyük Powerball ikramiyesi olan 2,04 milyar dolar değerindeki bilet Kasım 2022'de sahibini bulmuştu.
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*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.