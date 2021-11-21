ABD'de 1,9 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti

ABD'de Cumhuriyetçilerin yoğun itirazlarına karşın Başkan Joe Biden'ın 1,9 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti.
Devlet sağlık sigortasını genişleten, reçeteli ilaç maliyetlerini düşüren ve anaokul ile çocuk bakımı için ayırılacak ödenekleri içeren paket şimdi müzakerelerin devam edeceği Senato'ya gönderildi.
Ayrıca paket, iklim değişikliğiyle mücadele için yüz milyonlarca dolar yardımı ve hükümetin milyonlarca belgesiz göçmene çalışma izni ve sınır dışı edilme koruması verecek bazı hükümleri de içeriyor.
Paket Meclis'ten 213'e karşı 220 oyla geçti. Demokratlarda yalnızca Jared Golden karşı tarafta oy kullandı.
Normal şartlar altında Perşembe günü yapılması planlanan oylama Cumhuriyetçiler'in lideri Kevin McCarthy'nin 8 saat 32 dakikalık konuşması nedeniyle Cuma gününe kaldı.
Bu konuşma süresi Meclis tarihinde de bir rekor. Bundan bir önceki rekor ise 2018 yılında şimdi Meclis Başkanı olan Nancy Pelosi'nin yaptığı 8 saat 7 dakikalık konuşmaya ait.
McCarthy konuşmasında Covid-19 ilave aşılarından Çin'e, George Washington'ın Deleware Nehri'nden geçişinden küçük havuçların nasıl yetiştirildiğine kadar pek çok farklı konuya değindi.
Kapsamlı sosyal ve iklim harcamalarını barındıran paket, Biden'ın önemli gündem maddelerinden birisi olarak görülüyor.
Paketi "mali bir sorumluluk" olarak nitelendiren Biden yaptığı açıklamada, paketin uzun vadede ABD bütçe açığını azaltacağını söyledi.
Kongre Bütçe Ofisi, Perşembe günkü duyurusunda, tasarının ABD bütçe açığını 2022 ile 2031 arasında 367 milyar dolar artıracağını bildirdi.
Tasarıyı Senato'da zorlu bir süreç bekliyor
Tasarı şimdi Senato zorlu engellerle karşı karşıya. Senato'da 50 Demokrat'ın tamamının oy vermesi gerekiyor.
Batı Virginia'nın Demokrat Senatörü Joe Manchin ve Arizona'nın Demokrat Senatörü Kyrsten Sinema, paket için henüz evet oyu kullanacağını söylemedi.
Temsilciler Meclisi'nin Demokrat üyeleri ise oylamanın ardından gazetecilere yaptıkları açıklamada, Senato'daki anlaşmazlık konusundaki endişeleri reddetti.
Temsilciler Meclisi'nin Demorkat Başkanı Nancy Pelosi, "Senatodan ne çıkarsa çıksın, anlaşma için onlarla birlikte çalışacağız" dedi.
Tasarı, Senato'dan geri dönmesi durumunda Temsilciler Meclisi'nde tekrar görüşülecek.
Bu sosyal harcama paketi, yasalaşması durumunda ABD'nin son 50 yıldaki en büyük sosyal güvence adımı olacak.
Altyapı paketi geçtiğimiz haftalarda Senato'da onaylandı
ABD Kongresi geçtiğimiz haftalarda da Biden'ın 1 trilyon dolarlık altyapı yatırım paketini onaylamıştı.
Altyapı paketi önümüzdeki sekiz yıl boyunca otoyolları, köprüleri ve yolları iyileştirmek; şehir içi ulaşımı ve demiryollarını geliştirmek için 550 milyar dolarlık bir federal harcama yapılmasını öngörüyor.
Temiz içme suyu, yüksek hızlı internet ve ülke genelinde elektrikli araç şarj istasyonlarının kurulması da paketin birer parçası.
ABD'de 1,9 trilyon dolarlık sosyal harcama paketi Temsilciler Meclisi'nden geçti/abd-de-1-9-trilyon-dolarlik-sosyal-harcama-paketi-temsilciler-meclisi-nden-gecti-3258863
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