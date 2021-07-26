ABD, Çin'i sorumlu güç olmaya çağırdı

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Üst düzey diplomat Sherman, Çin'i farklılıkların ötesine bakmaya davet ederek sorumlu bir küresel güç olarak iklim ve Covid-19 salgını gibi zorlu küresel konularda ABD ile birlikte çalışmaya çağırdı.

ABD Dışişleri Bakanı Yardımcısı Wendy Sherman, Çin'i Covid-19'un kökenine ilişkin Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği yapma konusundaki isteksizliğinden ötürü endişesini de dile getirdi.

ABD merkezli haber ajansı olan Associated Press, ABD, Başkan Joe Biden'ın ocak ayında göreve başlamasından bu yana insan haklarından toprak hırslarına kadar birçok konuda Çin'i eleştirdiğini vurguladı. Çin ise ABD’nin bu tutumunu Çin’in yükselişi endişesiyle ilişkili olduğunu ve bunu organize bir tutum olarak nitelendirmişti.

Wendy Sherman, Çin’in bu suçlamasını kabul etmediğini aktardı ancak Çin Dışişleri Bakanı Yardımcısı Xie Fenge ve Dışişleri Bakanı Wang Yi ile Çin'in Tianjin/ Tientsin'de peş peşe yaptığı görüşmeleri tamamladıktan kısa bir süre sonra Sherman, bir telefon görüşmesinde, büyük güçlerin farklılıkları aşan küresel sorumlulukları olduğunu vurguladı.