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Ankara 32'inci Ağır Ceza Mahkemesi, 21 Kasım'daki kararında, saldırıyı azmettirdiği iddia edilen sanık Ersin Bayram'a, 'silahlı terör örgütüne üye olma', 'yabancı bir devlete karşı siyasal ilişkileri bozacak şekilde hasmane hareketlerde bulunma' ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçlarından 8 yıl 16 ay 15 gün, saldırıyı gerçekleştiren Osman Gündaş'a 9 yıl 19 ay, Ahmet Çelikten'e ise 3 yıl 9 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, tutuksuz sanık Talip Bora Kılıç'ın beraatına hükmetti.
GEREKÇELİ KARAR AÇIKLANDI
Mahkeme gerekçeli kararında, sanık Ersin Bayram'ın 15 Temmuz darbe teşebbüsünden sonra da örgüt ile bağını devam ettirdiğini ve yanında çok sayıda FETÖ ile irtibatlı kişi çalıştırdığının tespit edildiğini, saldırıyı gerçekleştiren sanıklardan Osman Gündaş'ın da geçmişte FETÖ/PDY ile irtibatlı olduğu ve Ersin Bayram'ın yanında çalıştığını, Gündaş'ın saldırıyı tek başına planlamasının mümkün olmadığı vurgulandı. Kararda, sanık Ersin Bayram'ın, örgüt içerisindeki konumu, etkinliği, ABD Büyükelçiliği ile ilişkileri ve bir çok örgüt mensubu ile irtibatı nedeniyle saldırı talimatını verdiği anlatılarak, sanık Osman Gündaş´ın da daha önce bu tür bir şiddet eylemini geçekleştirmeye yönelik tecrübesi olmadığından bu eylemi geçmişinde suç kaydı bulunan ve yakın çevresinden tanıdığı diğer sanık Ahmet Çelikten'e yaptırmayı kararlaştırdıkları belirtildi.
MİLLİ DUYGULARINDAN FAYDALANMIŞLAR
Gerekçeli kararda, sanıklar Bayram ve Gündaş'ın, FETÖ/PDY ile irtibatı tespit edilemeyen sanık Ahmet Çelikten'e, bu eylemi yaptırmak için milli duygularını kullandıkları anlatılarak, "Sanık Ahmet Çelikten, daha önceden böyle bir eylemin aslında FETÖ'nün amacı doğrultusunda Ersin Bayram ve Osman Gündaş tarafından planlanmış olduğunu ve eylemi FETÖ silahlı terör örgütünün amaçları doğrultusunda gerçekleştirdiğinin bilincinde olmadan söz konusu saldırıyı icra ettiği, sanık Ersin'in Bayram'ın 'yabancı devlete karşı hasmane hareketler' suçunun azmettiricisi olduğu, örgütün bu saldırı ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile ABD arasında o dönemde var olan uyuşmazlıkları daha da artırıp iki ülke arasındaki ilişkilerin bozulmasını, böylece örgüt yöneticisi Fethullah Gülen'in iadesini engellemeyi amaçladığı, planlı yapıldığı anlaşılan saldırının gerçekleşmesinde FETÖ/PDY'den başka kimsenin menfaatinin bulunmadığı sonuç ve kanaatine varılmıştır" denildi.
ETKİN PİŞMANLIK İNDİRİMİ
Kararda, sanık Ersin Bayram'ın örgüt yöneticiliğinden cezalandırılmasının talep edildiği ancak sanığın örgüt içindeki faaliyetlerinin yöneticilik değil, üyelik olarak değerlendirilebileceği, büyükelçiliğe saldırı kararını sanığın bizzat kendi başına verip vermediği hususunun sabit olmadığı, saldırı emrini örgüt içinde kendinden daha üst konumdaki bir örgüt mensubundan da almış olabileceği değerlendirilerek, etkin pişmanlık kapsamında verdiği ifadeler de dikkate alınarak, ceza verildiği ve etkin pişmanlık kapsamında cezada indirime gidildiği belirtildi.
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