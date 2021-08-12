ABD'den vatandaşlarına 'Afganistan'ı derhal terk edin' çağrısı

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Afganistan'ın başkenti Kabil'de bulunan ABD Büyükelçiliği, tüm Amerikan vatandaşlarından Afganistan'ı derhal terk etmelerini istedi.

Taliban bugün stratejik öneme sahip Afgan şehri Gazne'yi ele geçirdi. Gazne, Kabil'e 150 km uzaklıkta.

Gazne il Şura Başkanı Nasir Ahmad Fakiri, ülkenin güney vilayetlerini Kabil'e bağlayan güzergah üzerinde bulunan tarihi kent Gazne’nin vilayet merkezinde kontrolün tamamen Taliban’ın eline geçtiğini belirtti.

Büyükelçilikten yapılan açıklamada, "ABD vatandaşıysanız ve eşiniz veya reşit olmayan bir çocuğunuz için göçmen vizesi bekliyorsanız lütfen hemen bizimle iletişime geçin" ifadeleri yer aldı. Açıklamada, uçak bileti satın almaya gücü yetmeyen vatandaşların Büyükelçilik ile iletişime geçmesi istendi.

Büyükelçilik, güvenlik koşulları ve azaltılmış personel sayısı göz önüne alındığında, 'Afganistan'daki ABD vatandaşlarına yardım etme yeteneğinin Kabil'de bile son derece sınırlı olduğu' konusunda uyarıda bulundu.

Büyükelçilik, ABD vatandaşlarına 27 Nisan 2021'de Dışişleri Bakanlığının Kabil'de artan şiddet ve tehdit olayları nedeniyle görevlerini başka yerde yapılabilen ABD hükümeti çalışanlarının Kabil Büyükelçiliğinden ayrılma emri verdiğini hatırlattı.