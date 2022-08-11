ABD'den John Bolton'la ilgili kritik iddia

Adalet Bakanlığının internet sayfasındaki yazılı basın bildirisinde, "İran İslam Devrim Muhafız Kolordusu üyesi, eski Ulusal Güvenlik Danışmanını öldürme planıyla suçlanıyor. Sanık, muhtemelen Kasım Süleymani'nin Ocak 2020'de öldürülmesine misilleme olarak, cinayeti gerçekleştirecek kişileri kiralamak İçin Devrim Muhafızları adına çalıştı." ifadeleri yer aldı.
Açıklamanın devamında mahkeme belgelerine dayanarak, Ekim 2021'den itibaren, İran İslam Devrim Muhafızları adına çalışan 45 yaşındaki Shahram Poursafi isimli şahsın, Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin ölümüne misilleme olarak, John Bolton'u öldürmeleri için başkent Washington civarındaki bazı bireylerle pazarlık ettiği bildirildi.
Savcıların iddianamesinde, aynı zamanda Mehdi Rezayi olarak da tanınan İranlının, muhafazakar dış politika uzmanı ve İran konusunda aşırı tutucu olan Bolton'u Washington veya Maryland'de öldürecek birini kiralamak için 300 bin dolar teklif ettiği öne sürüldü.
Bakanlığın sayfasındaki bildiride FBI'ın Başkan Yardımcısı Larissa L. Knapp'in, "İran'ın tehdit olarak gördüğü ABD'deki bireylere suikast düzenleme geçmişi var, ancak ABD Hükümetinin vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit edenlerden hesap sorma konusunda daha uzun bir geçmişi var." ifadesi yer aldı.
Bakanlık görevlileri, Washington'daki federal mahkemede açılan suç duyurusunda adı geçen Poursafi'nin şu an ABD dışında olduğu, yakalanması durumunda uluslararası bir cinayet planına maddi destek sağlamaya çalışmaktan yargılanacağı bilgisini paylaştı.
ABD'nin 44'üncü Başkanı Barack Obama döneminde İran'la imzalanan nükleer anlaşmaya karşı çıkan Bolton, Trump'ın ulusal güvenlik danışmanlığını görevinden 17 ay içinde istifa etmiş, daha sonra görev süresince şahit olduğu olayları bir kitapta anlatmıştı.
Yarı resmi İranlı Öğrenci Haber Ajansına (ISNA) göre, 21 Nisan 2022'de, Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri Komutanı Tengsiri, Washington'un Tahran'a yaptırımları kaldırma ve bazı imtiyazlar karşılığında ABD saldırısında öldürülen Kasım Süleymani'nin intikamını almaktan vazgeçme teklifinde bulunduğunu ancak intikam planlarının kesin olduğunu söylemişti.
* Haberin görseli AA'dan servis edilmiştir.
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