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        Haberler BBC Dünya ABD, Batı Şeria saldırılarına karışan kişilere vize yasağı getirdi

        ABD, Batı Şeria saldırılarına karışan kişilere vize yasağı getirdi

        ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu aşırılık yanlılarına vize yasağı getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 06.12.2023 - 15:24 Güncelleme: 06.12.2023 - 15:24
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        ABD, Batı Şeria saldırılarına karışan kişilere vize yasağı getirdi
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        BBC TÜRKÇE

        Batı Şeria Getty Images

        Bir İsrail askerinin silahlı saldırıda öldürülmesinin ardından Yahudi yerleşimciler Batı Şeria’daki Deyr Şeref köyünü bastı ve Filistinlilere ait ev ve araçları tahrip etti. Baskının ardından bölgedeki Filistinliler ve İsrail güçleri arasında olaylar yaşandı. İsrail güçleri, Filistinlilere karşı biber gazı kullandı. (2 Kasım 2023)

        ABD, İsrail işgali altındaki Batı Şeria'daki şiddetten sorumlu aşırılık yanlılarına vize yasağı getirildiğini duyurdu.

        Dışişleri Bakanı Antony Blinken, İsrailli yerleşimcilerin Filistinlilere yönelik saldırılarına yaptırım uygulanacağını söyledi.

        Ancak Blinken, vize yasağının şiddet uygulamakla suçlanan Filistinliler için de geçerli olacağını belirtti.

        Hamas'ın 7 Ekim'de İsrail'in güneyine saldırısının ardından tetiklenen Gazze Şeridi'ndeki savaşın başlamasından bu yana, Batı Şeria'daki saldırılar arttı.

        ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, yasağın "düzinelerce" aşırılık yanlısı İsrailliyi ve onların bazı aile üyelerini etkileyeceğini söyledi. Miller, ABD yasaları gereği, yasak uygulanan kişilerin isimlerini açıklamadı.

        ABD Başkanı Joe Biden ve diğer üst düzey yetkililer, İsrail’in Batı Şeria’da yerleşimcilerin Filistinliler’e yönelik saldırılarını durdurması çağrısında bulunmuştu.

        Her ikisi de yerleşimci olan aşırı sağcı üst düzey bakanlar Itamar Ben-Gvir ve Bezalel Smotrich daha önce Batı Şeria'daki şiddeti ciddiye almamakla suçlanmıştı.

        Son haftalarda Batı Şeria'daki Filistinliler BBC’ye, İsrailli yerleşimcilerin Gazze'deki savaşı toprak ele geçirmek için bir fırsat olarak kullandıklarını anlattı.

        Batı Şeria Getty Images

        İsrail askerleri, bir İsrail askerinin silahlı saldırıda ölmesinin ardından Deyr Şeref köyünü basan Yahudi yerleşimcileri koruyor (2 Kasım 2023)

        İsrail'in 1967 savaşında Batı Şeria ve Doğu Kudüs'ü işgal etmesinden bu yana inşa edilen 250'den fazla yerleşim yerinde 700 binden fazla Yahudi yaşıyor. Uluslararası toplumun büyük çoğunluğu yerleşimlerin uluslararası hukuka aykırı olduğunu düşünse de, İsrail ve ABD bu yoruma karşı çıkıyor.

        Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Filistinlilere yönelik 314 yerleşimci saldırısının kaydedildiğini ve bu saldırıların Filistinlilerin ölümüne veya mülklerinin zarar görmesine yol açtığını açıkladı. Aynı dönemde Batı Şeria'da Filistinlilerin saldırılarında üçü güvenlik görevlisi dört İsrailli öldürüldü.

        Blinken Salı günü yaptığı açıklamada, "İsrail hükümetine, Batı Şeria'da Filistinlilere karşı şiddet içeren saldırılar düzenleyen aşırılıkçı yerleşimcileri cezalandırması için daha fazla şey yapması gerektiğini vurguladık” dedi.

        "Başkan Biden'ın defalarca söylediği gibi bu saldırılar kabul edilemez."

        Karar, İsrail'in, İsrail vatandaşlarının ABD'ye vizesiz seyahat etmesine olanak tanıyan ABD Vize Muafiyet Programı’na kabul edilmesinden sadece bir ay sonra geldi.

        Associated Press haber ajansına göre, Salı günkü duyurunun hedefi olan kişiler programa katılamayacak ve mevcut ABD vizesi sahiplerinin seyahat kartları da iptal edilecek.

        Amerikan pasaportu sahipleri bu yeni karardan etkilenmeyecek.

        ABD'nin kararına tepki gösteren İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant gazetecilere, "Ne yazık ki aşırılıkçılar şiddet uyguluyor ve bunları kınamamız gerekiyor” dedi.

        Reuters haber ajansına göre sözlerini, “Bir hukuk devletinde, ve İsrail de bir hukuk devletidir, şiddet kullanma hakkı yalnızca hükümet tarafından buna izin verilen kişilere aittir" şeklinde sürdürdü.

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