        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Trump yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Trump yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı

        ABD Başkanı Donald Trump, 1 Ekim'den itibaren ithal ilaç, mutfak ve banyo dolabı, döşemeli mobilya ve ağır kamyonlar için uygulanacak gümrük vergisi oranlarını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.09.2025 - 04:15 Güncelleme: 26.09.2025 - 04:15
        Trump yeni ürün gruplarına yönelik tarifeleri açıkladı
        ABD Başkanı Trump, söz konusu ürünler için uygulanacak tarife oranlarına yönelik sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Büyük kamyon üreticilerimizi haksız dış rekabetten korumak amacıyla, 1 Ekim itibarıyla dünyanın diğer bölgelerinde üretilen tüm 'ağır (büyük) kamyonlara' yüzde 25 gümrük vergisi uygulayacağım." ifadelerini kullandı.

        Trump, böylece Peterbilt, Kenworth, Freightliner, Mack Trucks gibi büyük kamyon üreticilerinin korunacağına işaret ederek, ulusal güvenlik başta olmak üzere birçok nedenden dolayı ABD'li kamyoncuların mali açıdan güçlü ve sağlıklı olmasının gerektiğini vurguladı.

        AA'nın haberine göre, aynı tarihten itibaren tüm mutfak ve banyo dolapları ve ilgili ürünlere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını belirten Trump, döşemeli mobilyalara da yüzde 30 gümrük vergisi getireceklerini bildirdi.

        Trump, "Bunun nedeni, bu ürünlerin diğer ülkeler tarafından büyük ölçekte ABD'ye akın etmesi. Bu son derece adaletsiz bir uygulamadır, ancak ulusal güvenlik ve diğer sebepler dolayısıyla üretim süreçlerimizi korumak zorundayız." değerlendirmesinde bulundu.

        ABD'de üretim tesisi inşa etmeyen şirketlerin markalı veya patentli ilaç ürünlerine de 1 Ekim'den itibaren yüzde 100 gümrük vergisi uygulayacaklarını belirten Trump, "'İnşa etme', 'temel atma' veya 'inşaat halinde' olarak tanımlanacak. Dolayısıyla, eğer inşa süreci başlamışsa, bu ilaç ürünlerine herhangi bir gümrük vergisi uygulanmayacak." açıklamasında bulundu.

        *Haberin fotoğrafı AP tarafından servis edilmiştir.

        #ABD
        #haberler
        #Donald Trump
