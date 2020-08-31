Geçtiğimiz cuma günü sağlık sorunları nedeniyle istifa kararı aldığını açıklayarak Japonya ve dünya kamuoyunu şaşırtan Japonya Başbakanı Shinzo Abe, kararının ardından ilk kez bir yabancı liderle telekonferans görüşmesi gerçekleştirdi.
İki liderin görüşmesine ilişkin açıklamada bulunan Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Judd Deere , "Başkan Trump, Abe için Japonya'nın en iyi başbakanı ifadelerini kullandı" dedi.
Öte yandan, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshihide Suga'nın verdiği bilgiye göre Abe, ABD Başkanı Trump ile istifa kararına dair görüş alışverişinde bulundu. Abe'nin ikili meselelerdeki iş birliği için Trump'a teşekkür ettiği belirtildi. Görüşmede ayrıca, Abe'nin başbakanlığı süresince çözümü için yoğun çaba sarf ettiği Kuzey Kore tarafından kaçırılan Japon vatandaşları konusu ile yeni tip korona virüs (Kovid-19) salgınının gidişatının da ele alındığı ifade edildi.
TRUMP ÜZÜNTÜSÜNÜ BELİRTMİŞTİ
Abe'nin istifa kararının ardından açıklama yaparak üzüntüsünü dile getiren Trump, Abe'yi "harika bir arkadaş" olarak niteleyerek, "Çok iyi bir ilişkimiz vardı. Bu konuda çok kötü hissediyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Japonya Başbakanı Shinzo Abe Cuma günü gerçekleştirdiği basın toplantısında sağlık sorunları nedeniyle istifa etme kararı aldığını açıklamış, karar Japonya ve dünya kamuoyunun gündemine oturmuştu. Yeni başbakan seçilene kadar Abe'nin görevde kalacağı belirtilmişti.
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