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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Jeff Bezos sorunu çözdü | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Jeff Bezos sorunu çözdü

        Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceğine ilişkin çıkan haberin ardından ABD Başkanı Donald Trump, Jeff Bezos ile telefonda görüştü belirtti. Trump, Bezos'un sorunu hızlıca çözdüğünü ifade etti.

        Kaynak
        Habertürk / AA
        Giriş: 29.04.2025 - 22:13 Güncelleme: 29.04.2025 - 22:33
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        Trump: Bezos sorunu çözdü
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        Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceği iddia edilen bir haber üzerine, ABD Başkanı Donald Trump, Amazon'un sahibi Jeff Bezos ile telefonda görüştü.

        Trump görüşmenin iyi geçtiğini ifade ederken, Bezos'un sorunu hızlıca çözdüğünü belirtti.

        Trump "Jeff Bezos çok nazikti. Sorunu hızlıca çözdü. Doğru olanı yaptı, iyi bir adam." şeklinde konuştu.

        Trump verdiği demeçte ayrıca esprili bir ifadede bulunarak "Papa olmak isterim. Bu benim bir numaralı tercihim olurdu." dedi.

        Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki!
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        OLAYIN ARKA PLANI

        Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon'un tarifelerin ürünlerin fiyatını nasıl etkilediğini tüketicilere göstereceği iddia edilen bir haber üzerine şirkete tepki gösterdi.

        Leavitt, düzenlediği basın brifinginde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği iddia edilen habere ilişkin bir soruyu yanıtladı.

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        Bu konuda ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştüğünü belirten Leavitt, "Bu Amazon'un düşmanca ve siyasi bir eylemidir." değerlendirmesinde bulundu.

        "(Joe) Biden yönetimi enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyesine çıkardığında Amazon bunu neden yapmadı?" ifadelerini kullanan Leavitt, Amazon'un Çin'in propaganda koluyla ortaklık kurduğunu ileri sürdü.

        Sözcü Leavitt, Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un hala bir Trump destekçisi olup olmadığının sorulması üzerine ise Başkan Trump'ın Bezos ile ilişkisi hakkında konuşmayacağını belirtti.

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        Punchbowl News'un konuya aşina isimsiz bir kaynağa dayandırdığı haberinde, Amazon'un tarife maliyetlerini tüketicilere göstereceği belirtilmişti.

        Haberde, "Amazon, Başkan Donald Trump'ın ticaret savaşının maliyetinin sorumluluğunu üstlenmek istemiyor." ifadeleri kullanılmıştı. Amazon'un, bir ürünün maliyetinin ne kadarının tarifelerden kaynaklandığını toplam fiyatının yanında göstereceği kaydedilmişti.

        Amazon sözcüsü tarafından konuya ilişkin yapılan açıklamada ise "Ultra düşük maliyetli Amazon Haul mağazamızı yöneten ekip, bazı ürünlerde ithalat ücretlerini listeleme fikrini değerlendirdi. Ancak bu hiçbir zaman onaylanmadı ve böyle bir şey olmayacak." ifadeleri kullanıldı.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir

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