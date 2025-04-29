Amazon’un tarife hamlesine Beyaz Saray’dan tepki: Düşmanca ve siyasi bir adım

Dünyanın e-ticaret devlerinden Amazon, ürün fiyatlarının yanında, Trump yönetiminin uyguladığı gümrük tarifelerinin her bir ürüne eklediği maliyeti açıkça göstereceğini duyurdu. Bu karar, Beyaz Saray’da büyük bir tepkiye yol açtı. Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un bu adımını “düşmanca ve siyasi bir hareket” olarak tanımladı ve konuyu doğrudan Başkan Donald Trump ile görüştüğünü belirtti. Trump, Amazon’un bu hamlesinin siyasi bir mesaj taşıdığını ve tarifelerin tüketici üzerindeki etkisini abartmayı amaçladığını savundu. Peki, bu tartışma ekonomik ve siyasi açıdan ne anlama geliyor?

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AMAZON’UN 'ŞEFFAFLIK' ATAĞI

Amazon’un yeni uygulaması, özellikle Amazon Global Store üzerinden yapılan uluslararası alışverişlerde, ürün fiyatlarının yanında tahmini gümrük vergileri ve ithalat ücretlerini net bir şekilde göstermeyi hedefliyor. Örneğin, 100 dolarlık bir ürün için tarifeler nedeniyle 20 dolar ek maliyet oluşuyorsa, bu tutar ödeme aşamasında ayrı bir kalem olarak belirtilecek. Amazon, tahmini vergilerin gerçek vergilerden yüksek olması durumunda farkın otomatik olarak iade edileceğini de vurguluyor. Bu hamle, tüketicilere tarifelerin maliyetini şeffaf bir şekilde sunmayı amaçlıyor.

BEYAZ SARAY’DAN SERT ÇIKIŞ Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, Amazon’un kararına sert bir şekilde karşı çıktı. Leavitt, “Amazon’un bu düşmanca ve siyasi eylemi, tarifelerin etkisini abartarak yönetimi hedef alıyor. Biden döneminde enflasyon rekor kırarken Amazon neden böyle bir adım atmadı?” diyerek şirketi çifte standartla suçladı. Konuyu Başkan Trump ile görüştüğünü belirten Leavitt, Trump’ın bu hamleyi siyasi bir provokasyon olarak gördüğünü aktardı. Trump’a göre, Amazon’un tarifeleri öne çıkarması, yönetim karşıtı bir algı yaratma çabası. Toplantıda gelen soru üzerine Leavitt, “Başkan Trump ile Jeff Bezos’un kişisel ilişkileri ile ilgili bu durumu yorumlayamam ancak bence düşmanca ve siyasi bir adım bu” ifadelerini kullandı. Amazon’un tarifeleri fiyat etiketlerinde gösterme kararı, şeffaflık iddiasının ötesine geçerek siyasi bir tartışmanın merkezine oturdu. Beyaz Saray’ın sert tepkisi, tarifelerin tüketici üzerindeki etkisinin politik bir koz olarak kullanılabileceğini gösteriyor. Tüketiciler, bu şeffaflık sayesinde tarifelerin ceplerine nasıl yansıdığını daha net görebilecek. Ancak, bu hamlenin Amazon’un Trump yönetimiyle ilişkilerini nasıl etkileyeceği ve Türkiye gibi pazarlarda nasıl bir karşılık bulacağı merak konusu olmaya devam ediyor.

TARİFELERİN TÜKETİCİYE YANSIMASI Amazon’un bu adımı, gümrük tariflerinin kimin cebinden çıktığı tartışmasını yeniden gündeme getirdi. Ekonomi uzmanları, tarifelerin ithalatçı firmalar tarafından ödendiğini, ancak bu maliyetin genellikle fiyatlara yansıtılarak tüketicilere yüklendiğini belirtiyor. Amazon’un tarifeleri ayrı bir kalem olarak göstermesi, tüketicilerin bu ek yükü doğrudan görmesini sağlayarak tarifelerin ekonomik etkisini daha görünür kılıyor. X platformunda da konu yoğun tartışma yarattı; bazı kullanıcılar Amazon’un şeffaflığını alkışlarken, diğerleri bunu siyasi bir manevra olarak eleştirdi. TÜRKİYE’DEKİ ETKİLER Amazon’un bu uygulamasının Türkiye pazarındaki yansımaları henüz netlik kazanmadı. Amazon Türkiye (amazon.com.tr) üzerinden yapılan alışverişlerde ürünler genellikle yerel depolardan gönderildiği için ek gümrük vergileri uygulanmıyor ve fiyatlar KDV dahil olarak sunuluyor. Ancak, Amazon Global Store üzerinden uluslararası ürün alan Türk tüketiciler, tarifelerin maliyetini zaten ödeme aşamasında ayrı bir kalem olarak görebiliyor. Amazon’un yeni politikasının Türkiye’deki alışveriş deneyimini nasıl etkileyeceği, şirketin yerel stratejilerine bağlı olacak.