ABD Başkanı Trump'ın politikaları protesto edildi
ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarını protesto etmek isteyen ABD vatandaşları, başkent Vaşington'da bir araya gelirken; Avrupa'da da gösteriler düzenlendi. Londra ve Berlin'de bir araya gelen göstericiler, ABD yönetimini protesto etti.
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ABD'nin başkenti Vaşington'da bir araya gelen binlerce kişi, ABD Başkanı Donald Trump ve yönetimine karşı protesto gösterisi düzenledi.
Başkent Vaşington ve New York şehirleri başta olmak üzere ülke genelinde "Ellerinizi çekin" adıyla düzenlenen gösterilere on binlerce vatandaş katıldı.
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Vaşington Anıtı çevresinde toplanan kalabalık, ellerinde pankartlar ve dövizler taşıyıp, sloganlar atarak Trump yönetiminin politikalarını protesto etti.
Göstericiler, "Demokrasiden elinizi çekin", "Trump'ı azledin", "Elon Musk sen hainsin", "Nefreti sınır dışı edin" şeklinde Trump yönetimine ve milyarder iş insanı Elon Musk'ın başında olduğu Hükümet Verimlilik Departmanı (DOGE) uygulamalarına tepkilerini dile getirdi.
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ABD Başkanı Trump, ikinci döneminde aldığı kararlarla tartışma konusu olmaya devam ediyor.
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Üniversitelerde de protesto edilen Donald Trump'ın üniversitelere müdâhale etmemesi talep ediliyor. ABD'de doktora eğitimi gören Türk öğrenci Rümeysa Öztürk, Filistin'i desteklediği gerekçesiyle gözaltına alınmıştı.
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Trump yönetimi ve ABD'li iş insanı Elon Musk, ABD'nin yanı sıra Avrupa'da da protesto ediliyor.
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Elon Musk'ın Avrupa siyasetine müdâhil olduğunu düşünenler, Berlin ve Londra'da sokaklara çıkarak protesto gösterileri düzenledi.
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Elon Musk'ın Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) vasıtasıyla binlerce kişiyi işten çıkartması da protestocuların gündemini oluşturuyor.
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Gerek ABD gerek Avrupa'da eleştirilen Elon Musk'ın önümüzdeki haftalarda hükümetteki görevinden çekileceği iddia edilirken, Trump Musk'ın istediği kadar kalabileceğini ancak ayrılabileceğini belirtmişti.
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Protestolara, Türkiye'de popüler olan ve çok konuşulan Pikaçu karakterinin kostümüyle katılan göstericiler de oldu.
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Pikaçu karakteri, Tel Aviv'de İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya karşı düzenlenen protestolarda da ortaya çıktı.
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İngiltere'nin başkenti Londra'da bir araya gelen göstericiler de Donald Trump'ı ve Elon Musk'ı protesto etti.
Kent merkezindeki Trafalgar Meydanı'nda buluşan yüzlerce eylemci, Trump'ın farklı ülkelere ait toprakları istemesine ve gümrük vergileri uygulamasına tepki gösterdi.
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Protestocular, taşıdıkları "Trump-Musk demokrasinin düşmanı, faşistlerin dostu", "Demokrasiyi savun, Trump ve Musk'ı durdur", "NATO, Grönland, Panama, Ukrayna, Kanada ve Gazze'den elini çek" pankartları taşıdı.
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Ayrıca, Londra'da Musk'a ait Tesla şirketinin galerileri önünde de eylemler düzenlendi.
Trump'ın en önemli destekçilerinden ve Hükümet Verimliliği Departmanı (DOGE) sorumlusu Musk'a tepki gösteren eylemciler, Tesla almama çağrısı yaptı.
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Almanya’nın başkenti Berlin’de ABD Başkanı Donald Trump ve iş insanı Elon Musk yüzlerce kişi tarafından protesto edildi.
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ABD Başkanı Trump aleyhine sloganların atıldığı gösteride, ABD bayrakları ile üzerinde “Trump faşisttir”, “Demokrasiden, USAID’den, göçmenlerden elinizi çekin ”, “İnsanları koruyun, zenginleri değil”, “İfade özgürlüğünden elinizi çekin”, “Krallara ve Nazilere hayır”, “ABD SOS” ve “Demokrasi için mücadele edin, onu savunun” yazan dövizler taşındı.
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Gösteriye katılan Caery Nathesen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ülkesinde yaşananlardan dolayı endişe duyduğunu belirterek, “Demokrasinin temel taşları sökülüyor. Yüzyıllık gelenekler de aşağılanıyor. Demokrasinin sonunu getirebilecek süreçler başlatılıyor. Buna karşı tutum sergilemek lazım.” dedi.
*Haberin görselleri AA tarafından servis edilmiştir