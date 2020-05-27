Aralık ayında Çin'de ortaya çıkan koronavirüs salgını dünya genelini ciddi şekilde etkilerken, dünyada 350 bini aşkın kişi koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti.
Salgının yeni merkez üssü olan ABD'nin Başkanı Donald Trump, salgın sebebiyle birçok kez Çin'i suçlayıcı açıklamalarda bulunmuştu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, koronavirüs süreci ve sonrasıyla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.
The Times'ın haberine göre Cinping, yüksek risk içeren bir döneme girdiklerini belirtti. Çin Devlet Başkanı, “Salgını kontrol altına alma çabaları normale döndüğünde, savaşa hazırlıklı olmak için kendimizi eğitmenin yolunu bulmamız gerek. Ordumuzun silahlı mücadele ve askeri operasyonlardaki kapasitelerini geliştirmeli, bu kapsamda tatbikatlar yapmalıyız” dedi.
"ÇİN'E KARŞI ADIM ATMAYA HAZIRLANIYORUZ"
ABD Başkanı Donald Trump ise, Hong Kong'da yeni bir ulusal güvenlik yasası uygulama planlarından dolayı Çin'e karşı bu hafta bir adım atmaya hazırlandığını söyledi.
Beyaz Saray’da gazetecilerin, Hong Kong’la ilgili planlarından dolayı Çin’e yaptırımlar getirip getirmeyeceği sorusu üzerine Trump, "Şu anda bir şeyler yapıyoruz. Bunu çok ilginç bulacağınızı düşünüyorum. Ama bu konuda bugün konuşmayacağım" dedi.
Trump aynı konuda bir başka soruyu yanıtlarken de "Bu hafta bitmeden bunu duyacaksınız, çok güçlü şekilde bence" ifadesini kullandı.
Çin Parlamentosu’nun Hong Kong’un özel idare statüsünü indirebilecek güvenlik yasası teklifini, perşembe günü onaylaması bekleniyor.
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