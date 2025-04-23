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        Haberler Dünya ABD Başkanı Trump: Çin'e yönelik vergiler önemli ölçüde düşecek | Dış Haberler

        ABD Başkanı Trump: Çin'e yönelik vergiler önemli ölçüde düşecek

        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 145 gibi yüksek bir rakam olmayacağını açıklarken, önemli ölçüde düşeceğini belirtti.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 23.04.2025 - 00:22 Güncelleme: 23.04.2025 - 01:10
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        Trump: Çin'e vergi yüzde 145'i geçmeyecek
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        ABD Başkanı Donald Trump, Çin'e uygulanacak gümrük vergisinin yüzde 145 gibi yüksek bir rakam olmayacağını açıklarken, önemli ölçüde düşeceğini duyurdu.

        Çin'le ilişkilerinde oldukça iyi olacaklarını dile getiren ABD Başkanı, Çin'in anlaşma yapmaması durumunda kendilerinin bir anlaşma düzenleyeceğini belirtti.

        Trump "Diğer ülkelerin anlaşma yapması gerekiyor. Eğer yapmazlarsa, anlaşmayı biz düzenleyeceğiz. Çünkü biz anlaşma düzenleyen kişileriz. Scott Bessent, Howard ve ben... Anlaşmayı düzenliyor olacağız." şeklinde konuştu.

        Trump Çin'e karşı sert davranıp davranmayacağına ilişkin soruya ise, hayır yanıtını verdi.

        Donald Trump diğer yandan, ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'la ilgili sorulan soruları da yanıtladı.

        Trump, faiz oranlarını düşürmediği için eleştirdiği Powell'ı azletme niyetinde olmadığını ancak kendisini faizleri düşürme konusunda daha aktif görmek istediğini belirtti.

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