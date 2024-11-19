ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein ateşkes görüşmeleri için Lübnan'da

İsrail ile Lübnan arasında arabulucu konumundaki ABD Başkanı Joe Biden'ın Kıdemli Danışmanı Amos Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri ile başkent Beyrut'ta bir araya geldi. Hochstein, görüşme ardından basın toplantısı düzenledi.

Hochstein, Lübnan Meclis Başkanı Berri ile yaptığı görüşmenin "çok yapıcı" olduğunu ve bunun Hizbullah ile İsrail arasındaki çatışmayı sona erdirmek için "gerçek bir fırsat" olduğunu söyledi.

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Hochstein, "Bu bir karar alma anı. Ben Beyrut'ta bu kararı kolaylaştırmak için bulunuyorum ama nihayetinde bu çatışmanın bir sonuca varması tarafların kararı." dedi. Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiği öne sürülmüştü REKLAM ABD'nin Beyrut Büyükelçisi Lisa Johnson, İsrail ile Hizbullah arasında ateşkes sağlanması amacıyla bir anlaşma taslağını geçen hafta Lübnan Meclis Başkanı Nebih Berri'ye teslim etmişti.

Lübnan basını, dün Hizbullah'ın anlaşma taslağına yanıtını Berri'ye ilettiğini öne sürmüştü. Hochstein'in ateşkes çabaları kapsamında temaslarda bulunmak üzere Beyrut ve Tel Aviv'i ziyaret edeceği kaydedilmişti.