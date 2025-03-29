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        Haberler Ekonomi İş-Yaşam ABD Başkanı Donald Trump: Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün - İş-Yaşam Haberleri

        ABD Başkanı Donald Trump: Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün

        ABD Başkanı Donald Trump, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün. Ama biliyorsunuz, 40 yıldır, belki de daha fazla, bizden faydalanıyorlar ve bu artık olmayacak. Ama karşılığında bir şeyler alabileceksek anlaşmaya kesinlikle açığım" dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.03.2025 - 09:13 Güncelleme: 29.03.2025 - 09:13
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        "Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün"
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        ABD Başkanı Donald Trump, karşılığında bir şey alabileceklerse, otomobil tarifeleri ve karşılıklı gümrük vergileri konusunda anlaşma yapmaya açık olduğunu söyledi.

        ​​​​​​​Trump, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

        Kanada Başbakanı Mark Carney ile bugünkü telefon konuşmasına dair soru üzerine Trump, "Kanada'yı her zaman sevdiğimi düşünüyorum. Çok iyi bir sohbet gerçekleştirdik. (Kanada'da) Bir seçim var, o yüzden Başbakan ile seçimden sonra görüşeceğiz" diye konuştu.

        İLAÇLARA YÖNELİK TARİFELERİ YAKINDA AÇIKLAYACAK

        Trump, ilaçlara yönelik tarifeleri yakında açıklayacaklarını belirterek, eczacılık ürünlerinin üretimini ABD'ye geri getirmek zorunda olduklarını vurguladı.

        Bu konuda salgında olduğu gibi asla başka ülkelere bel bağlamak istemediklerini söyleyen Trump, ilaç şirketlerinin üretimini ülkeye getirmeleri için yeterli olacak bir oranda tarife uygulayacaklarını kaydetti.

        Trump, otomobillere yönelik tarifeler ve karşılıklı gümrük vergileri konusundaki soruya, "Anlaşma yapmak istiyorlar. Anlaşma karşılığında bir şeyler alabilirsek bu mümkün. Ama biliyorsunuz, 40 yıldır, belki de daha fazla, bizden faydalanıyorlar ve bu artık olmayacak. Ama karşılığında bir şeyler alabileceksek anlaşmaya kesinlikle açığım" yanıtını verdi.

        Bunun tarifeler açıklanmadan önce gerçekleşip gerçekleşmeyeceğine yönelik soru üzerine Trump, "Hayır, muhtemelen daha sonra. Bu bir süreç" dedi.

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