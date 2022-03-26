ABD Başkanı Biden, Putin'e 'kasap' dedi

Polonya’nın başkenti Varşova’daki Ukrayna mülteci kampını ziyaret eden Biden, burada bir süre önce savaştan kaçan kadın ve çocuklarla sohbet etti.
Ukraynalı mültecilerin Putin hakkında ne düşündüğünü sorması üzerine Biden, “O bir kasap” nitelemesini yaptı. Biden ayrıca, Rusya'nın Ukrayna'da sıkıntılar yaşadığını ancak buna rağmen politikasını değiştirdiğinden pek emin olmadığını ifade etti.
Mültecilerle yaptığı temaslardan sonra gazetecilere konuşan Biden, “İnsan ruhunun derinliği ve gücü beni her zaman şaşırtıyor. O çocukların her biri, 'Babam, dedem ya da dışarıda savaşan erkek kardeşim için dua et' anlamında bir şeyler söyledi.” dedi.
Uluslararası kuruluşlar, Ukrayna’da savaşın başladığından bu yana 3,7 milyon kişinin ülkeden çıkış yaptığını, bunların 2 milyonunun Polonya’ya sığındığını belirtiyor.
KREMLİN'DEN CEVAP
Kremlin, Başkan Biden'ın Putin'e 'kasap' demesinin ardından; Biden'ın açıklamalarının iki ülke arasında ilişkilerde gerginliği azaltmayı engellediğini söyledi.
Biden Putin'e geçtiğimiz günlerde birkaç kez 'savaş suçlusu' demiş, hukuk önünde sorumlu olacağını ifade etmişti.
BİDEN: RUS HALKI DÜŞMANIMIZ DEĞİL
ABD Başkanı Biden, daha sonra Polonya'da kamuoyuna seslenerek şu ifadeleri kullandı:
"Şunu söylemek istiyorum Rus halkına, eğer beni dinleyebiliyorlarsa. Rus halkı bizim düşmanımız değil. Rusya'nın füzeleri şu anda Ukrayna'daki şehirlerde sivilleri, hastaneleri, okulları, tiyatro binalarını vuruyor. Milyonlarca aile kendi evlerinden, yurtlarından, ailelerinden edilmiş durumda. Ukraynalı çocuklar bundan etkileniyor. Büyük milletlerin davranışları bu değildir. Rus halkı da buna karşı, bunu biliyoruz.
2. Dünya Savaşı'ndaki olaylar hala insanların hafızasında çok taze. Büyükbabalarımız, büyükannelerimiz o günleri hatırlıyorlar. Bugün Ukrayna'daki tren istasyonları ağzına kadar dolu. İmparatorluk hayali kuran bir diktatör, özgür dünyayı yok edemez. Ukrayna, Putin'in zafer alanı olmayacak. Tanrı aşkına bu adam iktidarda kalamaz, kalmamalı."
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