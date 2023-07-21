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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden Prens Harry'i reddetti

        ABD Başkanı Biden, Prens Harry'i reddetti

        İngiliz Kraliyet Ailesi'nden ayrılan Prens Harry'nin, babannesi Kraliçe Elizabeth'in cenazesi sonrası ABD başkanıyla evine gitme talebinde bulunduğu ancek bunun reddedildiği öne sürüldü.

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        Giriş: 21.07.2023 - 11:37
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        • 1

          İngiliz basınında yer alan habere göreSussex Dükü Harry ve Düşesi Meghan Markle, Kraliçe II. Elizabeth'in cenazesinden sonra ABD'ye dönmek için ABD Başkanı ile birlikte başkanlık uçağı Air Force One'a binmek istedi.

        • 2

          The Telegraph'ın haberine göreçift Beyaz Saray personeline, eve dönüş yolculuğunda ABD Başkanı ve eşine katılıp katılamayacaklarını sordu ancak bu talep hemen reddedildi.

        • 3

          Ancak kaynaklar, talebin hızla reddedildiğini çünkü genel olarak bunun 'tartışmasız' bir konu olduğunu ifade etti.

        • 4

          Basına konuşan kaynaklar "Böyle bir olay kargaşaya neden olurdu. Saray ve yeni Kral ile ilişkileri gerebilirdi" diyerek kararın doğru olduğunu belirtti.

        • 5

          Çiftin, cenazenin ertesi günü, kendi özel güvenlik ekipleriyle eve döndükleri düşünülüyor.

        • 6

          The Telegraph ayrıca ABD Başkanı Biden'ın eşi First Lady Jill Biden'ın Lahey'deki 2022 Invictus Oyunları'na davet edildiğini ancak bunun da reddedildiğini doğruladı.

        • 7

          Beyaz Saray iddia hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

        • 8

          Sussex çiftinin sözcüleri de İngiliz basınının soru talebine henüz yanıt vermedi.

        • 9

          ABD Başkanı Biden geçtiğimiz günlerde NATO Zirvesi öncesinde İngiltere'yi ziyaret etmiş ve Kral Charles ile de görüşmüştü.

        • 10

          * Haberin görselleri Associated Press ve Reuters'tan servis edilmiştir.

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