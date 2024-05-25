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        Haberler Dünya ABD Başkanı Biden: NATO hiç olmadığı kadar güçlü

        Biden: ABD dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi

        ABD Başkanı Joe Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde NATO'yla ilgili konuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, İttifak'ın dağılacağını düşündüğünü savunan Biden, NATO'nun çok kuvvetli olduğunu söyledi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2024 - 21:21 Güncelleme: 25.05.2024 - 21:23
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        "NATO hiç olmadığı kadar güçlü"
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        ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in NATO'nun dağılacağını düşündüğünü belirterek, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." değerlendirmesinde bulundu.

        Biden, ABD Askeri Akademisi West Point'in mezuniyet töreninde konuştu.

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        ABD'nin Ukrayna'ya desteğinin süreceğinin altını çizen Biden, bu ülkede Amerikan askerlerinin bulunmadığını söyledi.

        "Bunu muhafaza etme konusunda kararlıyım." diyen Biden, Putin'in NATO'nun dağılacağından emin olduğunu ve İttifak'ın gerekli birliği sağlayamayacağını düşündüğünü anlattı.

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        Biden, "Ancak dünya tarihinin en mükemmel savunma ittifakı, hiç olmadığı kadar güçlü." ifadesini kullandı.

        ABD'yi "dünyanın süper gücü ve vazgeçilmez ülkesi" olarak nitelendiren Biden, İsrail'e verdikleri desteğin yanı sıra Gazze'ye de yardımlar yaptıklarına değindi.

        Biden, ABD ordusuna "tarihi yatırımlar" yaptığını belirterek, gerekli olduğunda güç kullanmaktan kaçınmayacaklarına işaret etti.

        *Haberin görseli AP tarafından servis edilmiştir.

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        #ABD
        #Nato
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