Biden, İsrailli mevkidaşı Rivlin ile görüştü

ABD Başkanı Joe Biden, 9 Temmuz'da görevinden ayrılacak olan İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin ile Beyaz Saray'da bir araya geldi ve ülkesinin İsrail'e sarsılmaz desteğini bir kez daha dile getirdi.
Biden ve Rivlin, Beyaz Saray'da basına kapalı gerçekleştirdikleri görüşme öncesi Oval Ofis'te gazetecilere açıklamalarda bulundu.
Görevinden 9 Temmuz'da ayrılacak Rivlin'i Beyaz Saray'da ağırlamaktan dolayı memnuniyet duyduğunu dile getiren Biden, İsrail'in yeni Başbakanı Naftali Bennett'ı da yakın zamanda ağırlamak istediğini kaydetti.
Biden, "ABD Başkanı olarak, İsrail'e olan taahhüdümüz kati ve gerçektir. Her zaman söylediğim gibi, bir İsrail olmasaydı biz bir tane icat ederdik." ifadelerini kullandı.
ABD'nin İsrail'in "meşru müdafaa" hakkına desteğinin de süreceğinin altını çizen Biden, "Bugün İran dahil birçok konuyu ele alacağız. İran'ın benim başkanlığım döneminde asla nükleer sahibi olamayacağını söyleyebilirim." mesajını verdi.
Biden, ABD güçlerinin pazarı pazartesiye bağlayan gece Irak-Suriye sınırındaki Haşdi Şabi milislerine yönelik hava saldırısını anımsatarak, "Bildiğiniz üzere, önceki gece Irak'taki ABD askerlerine yönelik son dönemdeki saldırılardan sorumlu İran destekli milis gruplar tarafından kullanılan yerlere hava saldırısı emri verdim. Bunu anayasanın 2. maddesinin bana verdiği yetki doğrultusunda yaptım." ifadelerini kullandı.
ABD'nin, İsrail'in Orta Doğu ülkeleriyle normalleşme sürecine de tam destek verdiğini söyleyen Biden, bölgede daha büyük bir "barış ve istikrar bloku" kurmak istediklerini dile getirdi.
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