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        Haberler Dünya Amerika ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

        ABD Başkanı Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

        Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın güncel sağlık durumuna dair paylaştığı raporla, görevini yapmasına engel durum olmadığını duyurdu

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.02.2024 - 05:01 Güncelleme: 29.02.2024 - 05:02
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        Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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        Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın doktoru tarafından onaylanan ve durumunun iyi olduğu belirtilen raporun içeriği yer aldı.

        Biden'ın doktoru Kevin O'Connor'ın 81 yaşındaki Başkan'ın yıllık muayenesine ilişkin raporunda, sağlığıyla ilgili "yeni bir endişe" olmadığı bilgisi paylaşıldı.

        O'Connor'ın raporunda, "Başkan kendini iyi hissediyor ve bu yılki fiziki muayenede yeni bir endişe tespit edilmedi. Herhangi bir muafiyet veya kolaylık olmaksızın tüm sorumluluklarını tam olarak yerine getiriyor." ifadeleri yer aldı.

        AA'nın haberine göre; raporda, "Başkan Biden, 81 yaşında, sağlıklı, aktif, güçlü bir erkek. İcra kurulu başkanlığı, devlet başkanlığı ve başkomutanlık dahil başkanlık görevlerini başarıyla yerine getirebilecek formdadır." değerlendirmesine yer verildi.

        Biden'ın kalp ritminden kolesterol değerlerine kadar her türlü ayrıntılı bilginin yer aldığı raporda, ABD Başkanı'nın uyku apnesi rahatsızlığının da stabil kaldığı belirtildi.

        Joe Biden'ın sağlık durumuyla ilgili bilgilendirme, kasım ayında yapılacak başkanlık seçimleri öncesi, sağlık durumu ve yaşıyla ilgili tartışmaların devam ettiği dönemde geldi.

        ABC News/Ipsos tarafından 9-10 Şubat'ta yapılan ankette, katılımcıların yüzde 86'sı, 81 yaşındaki Biden'ı ikinci dönem başkanlık yapmak için "çok yaşlı" bulduğunu söylemişti.

        *Haberin fotoğrafı Associated Press tarafından servis edilmiştir.

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        #haberler
        #joe biden
        #beyaz saray
        #ABD
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