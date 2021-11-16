ABD-Çin zirvesinden sonra ilk açıklama!

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile ABD Başkanı Joe Biden'ın çevrim içi görüşmesi sona erdi.
Görüşme sonrası Çin devlet medyasına konuşan Xi, görüşmeyi açık, yapıcı ve önemli olarak değerlendirdi.
Xinhua haber ajansında konuşan Xi, Biden’a Tayvan’ın bağımsızlık yanlısı güçleri sınırı geçerse bazı önlemlerin alınacağını söyledi. Xi bunun 'kırmızı çizgi' olduğunu söyledi.
GÖRÜŞME 3 BUÇUK SAAT SÜRDÜ
Üst düzey bir ABD'li yetkili görüşmeye ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşme saygılı ve açıktı. Beklenenden uzun sürdü, iki lider 3 buçuk saat görüştü." dedi.
Biden ve Xi'nin birçok sağlıklı bir tartışma yürüttüğünü söyleyen yetkili, "İnsan hakları konusu birçok kez gündeme geldi. Biden, Tayvan konusundaki endişelerini dile getirdi." ifadelerini kullandı.
İLK KEZ YÜZ YÜZE
Biden'ın ocakta göreve gelmesinden bu yana iki kez telefonda görüşen liderler, video konferans yoluyla ilk yüz yüze görüşmelerini gerçekleştirdi.
Dünyanın en büyük iki ekonomisine sahip iki ülkenin liderleri arasındaki görüşme, uluslararası ilişkiler açısından önemli görülüyor.
Görüşmeye Çin tarafında Devlet Başkanı Xi'nin yanı sıra Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Genel Ofisi Direktörü Ding Şueşiang, ÇKP Merkez Komitesi Siyasi Bürosu üyesi ve Dış İlişkiler Ofisi Direktörü Yang Cieçı, Çin Devlet Konseyi üyesi ve Dışişleri Bakanı Vang Yi, Başbakan Yardımcısı Liu Hı ve Dışişleri Bakan Yardımcısı Şie Fıng katıldı.
ABD tarafında ise Biden dışında Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ve Hazine Bakanı Janet Yellen'ın olduğu yetkililer yer aldı.
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